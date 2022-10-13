Эксперты ИРИ рассказали о важных достижениях Пензенской области за 20 лет

Идет в регионе и активное дорожное строительство. В 2020 году здесь на это было направлено 3,5 миллиарда рублей, что помогло привести 70 процентов дорожной сети в нормативное состояние. Удалось провести реконструкцию Бакунинского моста через Суру, соединяющего микрорайоны ГПЗ, Ахуны и Маяк. Он был расширен до 22 метров - теперь там три полосы. Его возведение обошлось в сумму свыше 900 миллионов рублей. Основные средства выделил федеральный бюджет.