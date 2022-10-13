Эксперты ИРИ рассказали о важных достижениях Пензенской области за 20 лет

Как сообщает tagilcity.ru, в ходе данного проекта, поддержанного АНО «ИРИ», социологам, журналистам и экспертам предстояло установить моменты современной истории, в наибольшей степени изменившие жизнь молодых россиян. Список из основных вопросов исследования был представлен вниманию молодых людей, включенных в фокус-группы по всей стране.
Так, в Пензенской области на протяжении последних лет немало делалось для того, чтобы местные жители почувствовали, что их жизнь стала лучше, а регион - привлекательней. Пенза - уникальный край: богатая история, немало исторических и культурных памятников в виде старинных усадеб, пещерных монастырей, святых источников. А благодаря щедрой природе края есть все возможности для развития мощного агропромышленного комплекса.
Например, Сердобский район стал местом расположения крупнейшей российской агрокомпании «Русмолоко», открывшей здесь молочный комплекс, ставший самым большим в Европе. Подразделения успешного агрохолдинга «Дамате» на Пензенской земле выращивают индейку. А группа «Черкизово» занимается здесь реализацией инвестиционного проекта, построив крупный свиноводческий комплекс. Производителем сыра «Хохланд Руссланд» проведена реконструкция Белинского сыродельного завода. В «Грибной компании» выращивают шампиньоны в специально для этого построенном высокотехнологичном комплексе полного цикла.
Что касается социальной сферы, еще в 2011 году в Пензе состоялось открытие спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» общей площадью 23 тысячи квадратных метров, способного принять 5,5 тысячи зрителей. Здесь проходят тренировки хоккеистов, фигуристов и конькобежцев. На его строительство было затрачено 1,7 миллиарда рублей. Еще в регионе появилось за последние 20 лет немало других спортивных объектов, среди которых стоит выделить дворец спорта «Буртасы», дворец водного спорта «Сура», стадион «Первомайский». А к 350-летнему юбилею Пензы состоялось открытие нового здания филармонии на 750 мест и киноконцертного зала «Пенза», рассчитанного на 1600 мест.
Идет в регионе и активное дорожное строительство. В 2020 году здесь на это было направлено 3,5 миллиарда рублей, что помогло привести 70 процентов дорожной сети в нормативное состояние. Удалось провести реконструкцию Бакунинского моста через Суру, соединяющего микрорайоны ГПЗ, Ахуны и Маяк. Он был расширен до 22 метров - теперь там три полосы. Его возведение обошлось в сумму свыше 900 миллионов рублей. Основные средства выделил федеральный бюджет.