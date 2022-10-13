Эксперты ИРИ рассказали о важных достижениях Орловской области за 20 лет

Основные вопросы исследователи задают участникам фокус-групп со всей России, пишет tagilcity.ru.
В настоящее время в фокусе внимания оказалась Орловская область. В последние годы власти там немало сделали для повышения качества жизни местных жителей и привлекательности региона. Орел - очень старый город. Он настоящее сердце РФ.
В Орле в последние несколько лет появились современные жилые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой. Областная программа «Ответственный застройщик» успешно реализуется. На данный момент по соответствующей программе продолжаются работы на 21 площадке в районах Орловской области и 10 площадках в административном центре. В нынешнем году застройщики должны сдать в Орле 3000 квадратных метров жилой площади.
Три года назад в Орловской области появилась особая экономическая зона «Орел» и территория опережающего развития «Мценск». В итоге производственный бизнес получил существенные преференции и льготы. До 2028 года в планах - открыть примерно 2000 дополнительных рабочих мест. Общий объем финансирования превысит девять миллиардов рублей.
Правительство Орловской области уделяет много внимания развитию социальной инфраструктуры, в частности строительству учебных учреждений. Два минувших десятилетия оказались очень успешными для среднего и дошкольного образования в Орловской области. За один только 2016 год в регионе начали работать пять новых школ и четыре дошкольных учреждения. Таким образом получилось устранить вопрос очередей в детсады.
В Орле в последние несколько лет заметно улучшились условия для занятий спортом и тренировок. В городе возвели дополнительные спортивные объекты и обновили центральный стадион имени Ленина.
В 2016 году Орел отметил 450-летний юбилей. Подготовка к праздничному мероприятию заняла не один год. Город быстрыми темпами привели в порядок. Были отремонтированы фасады домов, созданы дополнительные общественные пространства, построены новые шоссе и объекты инфраструктуры: три канализационных коллектора и четыре водовода. Все работы в рамках празднования 450-летия Орла обошлись в 10 миллиардов рублей.