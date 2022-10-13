Эксперты ИРИ рассказали о важных достижениях Орловской области за 20 лет

Правительство Орловской области уделяет много внимания развитию социальной инфраструктуры, в частности строительству учебных учреждений. Два минувших десятилетия оказались очень успешными для среднего и дошкольного образования в Орловской области. За один только 2016 год в регионе начали работать пять новых школ и четыре дошкольных учреждения. Таким образом получилось устранить вопрос очередей в детсады.