«Дочь схватила учебники, даже носки не надела»: белгородка рассказала об обстреле

13 октября в момент попадания обломка ракеты в многоэтажку на улице Губкина, 42г в Белгороде Юлия находилась дома вместе со своей дочерью. Сейчас она в отпуске, а её дочь перевели на удалёнку в школе. Квартира белгородки находится на восьмом этаже.