«Дочь схватила учебники, даже носки не надела»: белгородка рассказала об обстреле

13 октября в момент попадания обломка ракеты в многоэтажку на улице Губкина, 42г в Белгороде Юлия находилась дома вместе со своей дочерью. Сейчас она в отпуске, а её дочь перевели на удалёнку в школе. Квартира белгородки находится на восьмом этаже.
В момент взрыва ребёнок учился, сидела за компьютером. Было очень страшно, она очень сильно испугалась. В квартире стало темно. Пыль. Зазвенели стёкла.
Юлия
Женщина рассказывает, что сначала они услышали громкие хлопки: «К ним мы уже привыкли». Потом, по словам Юлии, дом содрогнулся, в квартире погас свет.
Мы быстро собрались, что успели — схватили, выскочили на улицу. Дочь быстро оделась, схватила учебники и школьный рюкзак, больше ничего не взяла, даже носки не надела. Все переживают, что будет дальше, хочется вернуться домой.
Юлия
А жительница многоэтажки с 15-го этажа рассказала журналисту «Бел.Ру», что в момент взрыва она также находилась дома вместе с дочерью. Женщина отметила, что одевались они на ходу, выбежали сразу на лестницу. В квартире вылетели двери и окна, подчеркнула жительница дома.