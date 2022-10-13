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«Дочь схватила учебники, даже носки не надела»: белгородка рассказала об обстреле

Вчера, 14:36
Фото: Bel.ru

Дочь белгородки во время взрыва в многоэтажке находилась на дистанционном уроке

13 октября в многоэтажку на улице Губкина в Белгорода попал обломок ракеты.

13 октября в момент попадания обломка ракеты в многоэтажку на улице Губкина, 42г в Белгороде Юлия находилась дома вместе со своей дочерью. Сейчас она в отпуске, а её дочь перевели на удалёнку в школе. Квартира белгородки находится на восьмом этаже.

В момент взрыва ребёнок учился, сидела за компьютером. Было очень страшно, она очень сильно испугалась. В квартире стало темно. Пыль. Зазвенели стёкла.
Юлия

Женщина рассказывает, что сначала они услышали громкие хлопки: «К ним мы уже привыкли». Потом, по словам Юлии, дом содрогнулся, в квартире погас свет.

Мы быстро собрались, что успели — схватили, выскочили на улицу. Дочь быстро оделась, схватила учебники и школьный рюкзак, больше ничего не взяла, даже носки не надела. Все переживают, что будет дальше, хочется вернуться домой.  
Юлия

А жительница многоэтажки с 15-го этажа рассказала журналисту «Бел.Ру», что в момент взрыва она также находилась дома вместе с дочерью. Женщина отметила, что одевались они на ходу, выбежали сразу на лестницу. В квартире вылетели двери и окна, подчеркнула жительница дома.

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