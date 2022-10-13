Денис Осин возглавил рейтинг руководителей МСП российских банков

«Мы всегда поддерживаем предпринимателей и предлагаем им лучшие решения для бизнеса. За этот год мы с командой много смогли, несмотря на непростые условия. Мы кратно повысили выдачу кредитов, значительно увеличили клиентскую базу, запустили беспрецедентную программу лояльности для компаний, обновили тарифную линейку и сделали ее более прозрачной, одними из первых запустили АУСН, предложили платить по QR, дали клиентам 50% кэшбэк на ВЭД, организовали в офисах нового формата Phygital более 500 мероприятий для предпринимателей по всей стране. Мы и дальше сделаем все, чтобы помочь нашим клиентам развивать свой бизнес», — прокомментировал свою награду Денис Осин.