Часть пленных бойцов «Азова»* содержится в Белгородской области

Александр Бастрыкин сообщил, что в Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской областях в спецучреждениях содержатся пленные бойцы «Азова». Всего насчитывается 402 человека.
Известно, что их доставили в РФ в конце сентября. С пленными проводят следственные мероприятия при межведомственном взаимодействии ФСБ и ФСИН. Откуда и зачем их привезли в Россию, не уточняется. Почему отсчёт их прибытия в РФ ведётся с конца сентября, тоже не сообщили.
В СКР отметили, что зафиксировали новые факты преступлений со стороны украинских вооружённых формирований. Также имеют место обвинения в обстреле гражданской инфраструктуры в ДНР в 2017 году.
И. о. командира «Азова» Богдан Кротевич в начале октября заявил, что в плену находятся 700 азовцев. 22 сентября при этом Россия и Украина обменялись военнопленными. Сообщалось, что в их числе были 108 членов полка.
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ