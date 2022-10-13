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Часть пленных бойцов «Азова»* содержится в Белгородской области

Вчера, 14:20
Фото: 1MI
Другие из них находятся в соседней Воронежской области, Волгоградской, Ростовской областях в спецучреждениях, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин сообщил, что в Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской областях в спецучреждениях содержатся пленные бойцы «Азова». Всего насчитывается 402 человека.

Известно, что их доставили в РФ в конце сентября. С пленными проводят следственные мероприятия при межведомственном взаимодействии ФСБ и ФСИН. Откуда и зачем их привезли в Россию, не уточняется. Почему отсчёт их прибытия в РФ ведётся с конца сентября, тоже не сообщили.

В СКР отметили, что зафиксировали новые факты преступлений со стороны украинских вооружённых формирований. Также имеют место обвинения в обстреле гражданской инфраструктуры в ДНР в 2017 году.

И. о. командира «Азова» Богдан Кротевич в начале октября заявил, что в плену находятся 700 азовцев. 22 сентября при этом Россия и Украина обменялись военнопленными. Сообщалось, что в их числе были 108 членов полка.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ 

 

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#Операция на Украине#Азов#Пленные#Тюрьмы#Наталья Корявых
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