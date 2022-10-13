Часть пленных бойцов «Азова»* содержится в Белгородской области

Известно, что их доставили в РФ в конце сентября. С пленными проводят следственные мероприятия при межведомственном взаимодействии ФСБ и ФСИН. Откуда и зачем их привезли в Россию, не уточняется. Почему отсчёт их прибытия в РФ ведётся с конца сентября, тоже не сообщили.