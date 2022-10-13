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Белгородцы попросили Гладкова сократить рабочее время торгового центра «РИО»

Сегодня, 07:45
Фото: belgorod.riomalls.ru
Сейчас ТРЦ работает до 22:00. Сотрудники центра переживают за свою безопасность из-за обстановки в Белгородской области.

В ходе эфира «10 вопросов губернатору» жительница Белгорода от имени сотрудников ТРЦ «РИО» попросила Вячеслава Гладкова рекомендовать владельцам торгового центра сократить на час рабочий день.

Торговый центр располагается рядом с аэропортом. Учитывая обстановку в городе, в 20:00 посетителей уже нет.
Белгородка

По словам женщины, работники торгового центра собрали подписи всех продавцов, обратились к администрации ТРЦ, однако в просьбе им отказали.

Я просьбу вашу выполню. Но понимаю, что это коммерческая история, есть постоянные затраты. Могу предположить, что владельцы торгового центра скажут: «Компенсируйте нам затраты». Мы это сделать не сможем. Надеюсь, что руководство ТРЦ тоже с уважением относится к своим работникам и отреагирует на просьбу людей, которые работают у них.
Вячеслав Гладков

Напомним, 12 октября в ходе эфира белгородцы попросили Гладкова перевести на удалённую работу родителей школьников начальных классов и воспитанников детских садов.

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#Алина Харина#Эксклюзив#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Торговый центр#Рабочее время#Город
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