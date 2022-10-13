Белгородцы попросили Гладкова сократить рабочее время торгового центра «РИО»

В ходе эфира «10 вопросов губернатору» жительница Белгорода от имени сотрудников ТРЦ «РИО» попросила Вячеслава Гладкова рекомендовать владельцам торгового центра сократить на час рабочий день.
Торговый центр располагается рядом с аэропортом. Учитывая обстановку в городе, в 20:00 посетителей уже нет.
Белгородка
По словам женщины, работники торгового центра собрали подписи всех продавцов, обратились к администрации ТРЦ, однако в просьбе им отказали.
Я просьбу вашу выполню. Но понимаю, что это коммерческая история, есть постоянные затраты. Могу предположить, что владельцы торгового центра скажут: «Компенсируйте нам затраты». Мы это сделать не сможем. Надеюсь, что руководство ТРЦ тоже с уважением относится к своим работникам и отреагирует на просьбу людей, которые работают у них.
Вячеслав Гладков
Напомним, 12 октября в ходе эфира белгородцы попросили Гладкова перевести на удалённую работу родителей школьников начальных классов и воспитанников детских садов.