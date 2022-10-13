Белгородского патрульного уволили из органов внутренних дел за езду в пьяном виде

По информации ведомства, экс-правоохранителя задержали совместно с военной автоинспекцией МО России. Мужчина работал в патрульно-постовой службе одного из территориальных отделов полиции.
10 октября он ехал пьяный за рулём. Кроме того, при себе у него было оружие и боеприпасы.
12 октября патрульного уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Материалы проверки направили в следственные органы для принятия процессуального решения. Если вина подтвердится, мужчина понесёт наказание.