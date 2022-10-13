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Белгородского патрульного уволили из органов внутренних дел за езду в пьяном виде

Вчера, 15:52
Фото: 1MI
У бывшего правоохранителя обнаружили оружие и боеприпасы. Материалы дела передали следователям, сообщили в региональном управлении МВД.

По информации ведомства, экс-правоохранителя задержали совместно с военной автоинспекцией МО России. Мужчина работал в патрульно-постовой службе одного из территориальных отделов полиции.

10 октября он ехал пьяный за рулём. Кроме того, при себе у него было оружие и боеприпасы.

12 октября патрульного уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Материалы проверки направили в следственные органы для принятия процессуального решения. Если вина подтвердится, мужчина понесёт наказание.

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#Общество#Белгородская область#УМВД России по Белгородской области#Патрульный автомобиль#Водитель#Увольнение#Кристина Семенчук
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