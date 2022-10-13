Белгородского патрульного уволили из органов внутренних дел за езду в пьяном виде

10 октября он ехал пьяный за рулём. Кроме того, при себе у него было оружие и боеприпасы.



12 октября патрульного уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Материалы проверки направили в следственные органы для принятия процессуального решения. Если вина подтвердится, мужчина понесёт наказание.