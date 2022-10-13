Белгородское правительство заключило контракт с «Виарой» на поставку арт-объектов

Областное правительство заключило контракты с несколькими компаниями на приобретение оборудование и инвентаря как с единственными исполнителями. Так, арт-объекты для региона поставит ООО «Виара». Сумма контракта составила 2,8 млн рублей.
Два договора заключили с ООО «ПРО-Сцена». Компания должна поставить и установить сборно-разборные трибуны за 3,8 млн рублей и 4,9 млн рублей.
С ООО «Фабрика знаний» заключили контракты на поставку мебели для офисов и торговых предприятий на 5,6 млн рублей и на поставку спортоборудования и инвентаря на 4,8 млн рублей.
С ООО «ЛЛС Групп» заключили три контракта. Компания должна поставить продукцию радиоэлектронной промышленности. Стоимость двух контрактов составила по 1,3 млн рублей, ещё одного — 1,5 млн.
Согласно распоряжению, ООО «Нова» поставит хозтовары на 984,3 тыс. рублей. хозоборудование на 654,6 тыс. рублей и медизделия на 122,1 тыс. рублей. ООО «Белрегионснаб» обязали поставить и установить 3D-ограждение на 2,1 млн рублей и заградительную мягкую сетку на 2 млн рублей.
Ещё с четырьмя ООО заключили по одному контракту. «Технотрейд» поставит электрический ножничный подъёмник (2,7 млн рублей), «Центр современных технологий» — приборы управления и оповещатели (433,2 тыс. рублей), «Азбука покрытий» — резиновую крошку для футбольных полей (622,5 тыс. рублей), а «Зеленстрой31» выполнит озеленение территории на 5 млн рублей.