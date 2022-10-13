Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородский хладокомбинат отказался от судебного иска к компании из Шанхая

Сегодня, 06:49
Фото: 1MI
Дело рассматривается в Арбитражном суде Белгородской области. Последнее заседание состоялось 5 октября.

Согласно картотеке судебных дел, ТД «Белгородский хладокомбинат» обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании Эдлог (Шанхай) Трейдинг Ко.Лтд о взыскании 1 млн рублей долга по контракту поставки.

Первый иск был подан с нарушением. К заявлению не был приложен документ, в котором есть сведения о юридическом статусе Эдлог (Шанхай) Трейдинг Ко.Лтд и его праве на осуществление предпринимательской и другой экономической деятельности, а также о том, кто от имени китайской фирмы обладает правомочиями на приобретение гражданских прав (в том числе подписание контракта, дополнительных соглашений к нему, доверенности) и принятия гражданских обязанностей.

Спустя время Белгородский хладокомбинат исправил все недочёты, и суд иск принял. В настоящее время известно, что последнее заседание должно было состояться 5 октября. Позже стало известно, что хладокомбинат отказался от иска.

Согласно информации ресурса ImportGenius, где собраны глобальные записи о торговле для 14 стран, включая США, Индию, Россию и большую часть Латинской Америки, в августе 2021 года Белгородский хладокомбинат выступил в качестве экспортёра и поставил фирме из Шанхая мороженое торговой марки «Бодрая корова».

Читайте также:
Белгородский хладокомбинат потерял права на пломбир «Я люблю Воронеж»В Белгороде подростки идут работать в Белгорблагоустройство и на хладокомбинатДоговор с белгородским хладокомбинатом подделали для создания фантомной площадки
#Есть повод#Кристина Семенчук#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Суд#Арбитражный суд#Белгородский хладокомбинат#Китай
Подпишитесь
Многоэтажка в Белгороде получила повреждения после взрывов
Сегодня, 12:53
Полежаев: Людьми рисковать не будем, по дому оперативно проведём экспертизу
Сегодня, 14:03
Момент попадания обломков ракеты в многоэтажку в Белгороде попал на видео
Сегодня, 13:19
Взрыв в Белгороде: что известно на текущий момент
Сегодня, 14:40
«Задержалась котов покормить»: владелица пострадавшей машины рассказала о взрыве
Сегодня, 16:23
Гладков срочно возвращается из Москвы из-за взрыва в Белгороде
Сегодня, 13:08