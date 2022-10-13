Белгородский хладокомбинат отказался от судебного иска к компании из Шанхая

Первый иск был подан с нарушением. К заявлению не был приложен документ, в котором есть сведения о юридическом статусе Эдлог (Шанхай) Трейдинг Ко.Лтд и его праве на осуществление предпринимательской и другой экономической деятельности, а также о том, кто от имени китайской фирмы обладает правомочиями на приобретение гражданских прав (в том числе подписание контракта, дополнительных соглашений к нему, доверенности) и принятия гражданских обязанностей.