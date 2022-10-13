Белгородский хладокомбинат отказался от судебного иска к компании из Шанхая

Согласно картотеке судебных дел, ТД «Белгородский хладокомбинат» обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании Эдлог (Шанхай) Трейдинг Ко.Лтд о взыскании 1 млн рублей долга по контракту поставки.
Первый иск был подан с нарушением. К заявлению не был приложен документ, в котором есть сведения о юридическом статусе Эдлог (Шанхай) Трейдинг Ко.Лтд и его праве на осуществление предпринимательской и другой экономической деятельности, а также о том, кто от имени китайской фирмы обладает правомочиями на приобретение гражданских прав (в том числе подписание контракта, дополнительных соглашений к нему, доверенности) и принятия гражданских обязанностей.
Спустя время Белгородский хладокомбинат исправил все недочёты, и суд иск принял. В настоящее время известно, что последнее заседание должно было состояться 5 октября. Позже стало известно, что хладокомбинат отказался от иска.
Согласно информации ресурса ImportGenius, где собраны глобальные записи о торговле для 14 стран, включая США, Индию, Россию и большую часть Латинской Америки, в августе 2021 года Белгородский хладокомбинат выступил в качестве экспортёра и поставил фирме из Шанхая мороженое торговой марки «Бодрая корова».