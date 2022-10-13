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Белгородских школьников приглашают бесплатно обучаться программированию

Вчера, 09:49
Фото: 1MI
В Белгороде и Белгородском районе для обучения организовали десять площадок. Школьники могут выбрать один из предложенных 40 курсов, сообщили в мэрии.

Белгородских учащихся 8-11 классов приглашают бесплатно обучаться программированию. Дети могут выбрать один из 40 курсов. Для обучения в областном центре и в Белгородском районе организовали десять площадок.

Ребята смогут изучить современные языки программирования и получить навыки в области IT. Курсы очно будут проводить в СОШ №28 г. Белгорода, СОШ №50 г. Белгорода, Центре образования №15 «Луч», Центре образования №6 «Перспектива», Центре образования №1, лицее №10, лицее №32, в Белгородском инженерном юношеском лицее-интернате, Северной СОШ №1, Разуменской СОШ № 4 «Вектор Успеха».

Обучение длится два года. Его также можно проходить и онлайн. Записываться необходимо на Госуслугах. По окончании курсов школьникам вручат соответствующие сертификаты. Обучения проводят в рамках нацпроекта образование.

 

 

#Общество#Дополнительное образование#Наталья Корявых
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