Белгородка сбросила вес и взяла «серебро» первенства России по сумо

Студентка Виктория Пашкова пришла в тренажёрный зал, чтобы похудеть, а попала в профессиональный спорт. Дорогу показала чемпионка мира по самбо Валерия Бондаренко. Валерия стала наставником Виктории, подготовила её к крупным стартам.
Первое место ушло по неопытности. Соперницы мои сильные технично. Мне, конечно, ещё нужно добирать в этом. Я тренируюсь много. Прихожу первая в зал и ухожу последняя.
Виктория Пашкова, старооскольская сумоистка
Валерия Бондаренко занялась тренерской работой сразу после того, как ушла из профессионального спорта. Сейчас она возглавляет Федерацию сумо Белгородской области и развивает этот вид спорта. Пока сумо не столь популярно. Но интерес к единоборству большой.
Эту борьбу можно легко освоить. Прийти в любом возрасте, начать заниматься и достичь высоких результатов. Сумо мне показалось новым окном, когда я ушла из спорта. Я решила его развивать, показывать детям, как это красиво, мощно и круто. Идти сквозь сложности.
Валерия Бондаренко, президент Федерации сумо Белгородской области, чемпионка мира по самбо
Сумо, вопреки стереотипам, позволило старооскольской спортсменке сбросить 30 килограммов. Виктория Пашкова выступает в весовой категории до 80. Пока она единственная сумоистка Белгородской области, которая входит в тройку сильнейших спортсменок на всероссийском турнире.