Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородка сбросила вес и взяла «серебро» первенства России по сумо

Вчера, 15:05
Фото: Из архива Виктории Пашковой
Изначально мужской вид спорта покорился сумоистке из Старого Оскола Белгородской области всего за полтора года.

Студентка Виктория Пашкова пришла в тренажёрный зал, чтобы похудеть, а попала в профессиональный спорт. Дорогу показала чемпионка мира по самбо Валерия Бондаренко. Валерия стала наставником Виктории, подготовила её к крупным стартам.

Первое место ушло по неопытности. Соперницы мои сильные технично. Мне, конечно, ещё нужно добирать в этом. Я тренируюсь много. Прихожу первая в зал и ухожу последняя.
Виктория Пашкова, старооскольская сумоистка
Фото: Из архива Виктории Пашковой


Валерия Бондаренко занялась тренерской работой сразу после того, как ушла из профессионального спорта. Сейчас она возглавляет Федерацию сумо Белгородской области и развивает этот вид спорта. Пока сумо не столь популярно. Но интерес к единоборству большой.

Эту борьбу можно легко освоить. Прийти в любом возрасте, начать заниматься и достичь высоких результатов. Сумо мне показалось новым окном, когда я ушла из спорта. Я решила его развивать, показывать детям, как это красиво, мощно и круто. Идти сквозь сложности.
Валерия Бондаренко, президент Федерации сумо Белгородской области, чемпионка мира по самбо

Сумо, вопреки стереотипам, позволило старооскольской спортсменке сбросить 30 килограммов. Виктория Пашкова выступает в весовой категории до 80. Пока она единственная сумоистка Белгородской области, которая входит в тройку сильнейших спортсменок на всероссийском турнире.


Фото: Из архива Виктории Пашковой
#Спорт#Эксклюзив#Новости Старого Оскола#Видео#Белгородская область#Старый Оскол#Сумо#Татьяна Панарина
Подпишитесь
В Октябрьском под Белгородом подорвали склад с боеприпасами
Сегодня, 20:33
Полежаев: Людьми рисковать не будем, по дому оперативно проведём экспертизу
Сегодня, 14:03
Момент попадания обломков ракеты в многоэтажку в Белгороде попал на видео
Сегодня, 13:19
Взрыв в Белгороде: что известно на текущий момент
Сегодня, 14:40
«Задержалась котов покормить»: владелица пострадавшей машины рассказала о взрыве
Сегодня, 16:23
Гладков срочно возвращается из Москвы из-за взрыва в Белгороде
Сегодня, 13:08