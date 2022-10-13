Белгородка сбросила вес и взяла «серебро» первенства России по сумо

Валерия Бондаренко занялась тренерской работой сразу после того, как ушла из профессионального спорта. Сейчас она возглавляет Федерацию сумо Белгородской области и развивает этот вид спорта. Пока сумо не столь популярно. Но интерес к единоборству большой.