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Белгородка поселилась в чужой семье, пугая супругов федеральным розыском

Сегодня, 08:22
Фото: 1MI
Женщина убедила знакомую прибегнуть к магическим услугам для решения проблемы с беременностью, передать ей деньги на выгодную покупку авто, а также пугала её федеральным розыском. В конце концов, подозреваемая поселилась в квартире семейной пары и наказывала супругов за малейшие провинности.

Жительницы Старого Оскола познакомились в 2018 году. Мошенница узнала, что её 30-летняя знакомая не может забеременеть, и заявила, что может помочь через знакомую, которая оказывает магические услуги.

Спустя время подозреваемая убедила оскольчанку передать ей часть денег для покупки автомобиля по выгодной цене. Супруги машины в итоге так и не дождались.

На этом мошенница не остановилась. Она напугала всё ту же знакомую тем, что её якобы объявили в федеральный розыск. Оскольчанка обещала помощь через влиятельных людей, но для этого ей требовалось заплатить 850 тыс. рублей.

Однако и на этом история не закончилась. Злоумышленница в итоге просто переехала в квартиру к семейной паре, причём женщина находилась на полном обеспечении супругов.  Как сообщили в МВД, за малейшие провинности мошенница «изощрёнными способами унижала человеческое достоинство» потерпевших.

Изначально супруги боялись обратиться в полицию, так как опасались физической расправы. Однако спустя время всё-таки набрались смелости и рассказали всё правоохранителям.

Как подсчитали в МВД, за несколько лет мошенница под различными предлогами выманила у супругов около 1 млн рублей.

Против подозреваемой — 53-летней оскольчанки — возбудили уголовные дела за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и вымогательство (ч. 2 ст. 163 УК РФ) в крупном размере. Наказание по более тяжкой статье — до семи лет тюрьмы. Женщина пока остаётся под подпиской о невыезде.

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#Происшествия#Старый Оскол#Мошенничество#Вымогательство#Уголовное дело#Инна Рогова#Нарочно не придумаешь
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