Белгородка поселилась в чужой семье, пугая супругов федеральным розыском

Жительницы Старого Оскола познакомились в 2018 году. Мошенница узнала, что её 30-летняя знакомая не может забеременеть, и заявила, что может помочь через знакомую, которая оказывает магические услуги.
Спустя время подозреваемая убедила оскольчанку передать ей часть денег для покупки автомобиля по выгодной цене. Супруги машины в итоге так и не дождались.
На этом мошенница не остановилась. Она напугала всё ту же знакомую тем, что её якобы объявили в федеральный розыск. Оскольчанка обещала помощь через влиятельных людей, но для этого ей требовалось заплатить 850 тыс. рублей.
Однако и на этом история не закончилась. Злоумышленница в итоге просто переехала в квартиру к семейной паре, причём женщина находилась на полном обеспечении супругов. Как сообщили в МВД, за малейшие провинности мошенница «изощрёнными способами унижала человеческое достоинство» потерпевших.
Изначально супруги боялись обратиться в полицию, так как опасались физической расправы. Однако спустя время всё-таки набрались смелости и рассказали всё правоохранителям.
Как подсчитали в МВД, за несколько лет мошенница под различными предлогами выманила у супругов около 1 млн рублей.
Против подозреваемой — 53-летней оскольчанки — возбудили уголовные дела за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и вымогательство (ч. 2 ст. 163 УК РФ) в крупном размере. Наказание по более тяжкой статье — до семи лет тюрьмы. Женщина пока остаётся под подпиской о невыезде.