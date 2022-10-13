Белгородец запер подругу дома, избивал её и душил кабелем от зарядки

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Строителя Яковлевского горокруга. Мужчина насильно удерживал в квартире свою подругу и угрожал ей убийством. Он также бил её и пытался задушить.
21 августа вечером мужчина и потерпевшая были у него дома. Он был выпившим и спровоцировал ссору. Женщина пыталась уйти, однако злоумышленник запер квартиру изнутри. Белгородку он затащил в зал, толкнул на диван и начал душить кабелем от зарядки, попутно избивая её ногами и руками по телу и голове.
Потерпевшая пыталась вырваться, поэтому обвиняемый приставил к её шее нож и начал угрожать расправой. Женщина вырвалась, когда её обидчик отвлёкся. Материалы уголовного дела уже передали в суд.