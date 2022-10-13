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Белгород предположительно обстреляли из приграничного села в Харьковской области

Вчера, 14:51
Предположительно, обстрел вёлся из села Стрелечья, находящегося в 300 метрах от границы, пишет телеграм-канал Shot.

В Сети пишут, что Белгород обстреляли четырьмя боеприпасами из РСЗО «Ураган». Предполагается, что ракеты запустили из села Стрелечья в 300 метрах от границы. Все ракеты сбила система ПВО.

Тем не менее обломки одной из ракет упали на многоэтажку. Практически разрушены технические помещения на крыше. Из людей никто не пострадал. Повреждения также получили фасад магазина неподалёку и несколько автомобилей.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела города. Следователи СК установят обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку действиям причастных лиц.

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