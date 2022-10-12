«Золотая осень» в Белгородской области закончится заморозками

13 октября ночью в регионе местами температура может опуститься до -2 ˚С. В ночное время ожидается 0–5 ˚С, днём воздух прогреется до 8–13 ˚С. В утренние часы возможен туман. Преимущественно будет без осадков.
В Белгороде ночью 5 ˚С и без осадков. В светлое время суток потеплеет до 11 ˚С. В пятницу, 14 октября, погода будет немного прохладнее — до 3 ˚С в ночные часы и до 10 ˚С днём.
Такая же погода ожидается и в выходные. В субботу, 15 октября, ночью 2 ˚С тепла, днём — 11 ˚С выше нуля. 16 октября ночью 1 ˚С тепла, в светлое время суток — до 10 ˚С тепла. Осадков не предвидится.