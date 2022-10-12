Вячеслав Гладков посоветовал белгородцам отходить от окон во время взрывов

12 октября в Белгороде работала система ПВО. Сильные взрывы в небе над городом прозвучали около 13:00 и в 17:25.
Чуть больше часа назад работала система ПВО. Видел всё из собственного окна, хотя сделал это неправильно. Когда начинаются взрывы, мы должны от окон отойти. Гремят взрывы – отходите от окон в безопасное место. Разрушений и пострадавших в Белгороде и Белгородском районе нет.
Вячеслав Гладков
Также губернатор сообщил, что последствия вчерашних обстрелов Шебекинского горокруга и Белгородского района ликвидированы: «Наши энергетики решили все вопросы с подключением абонентов».
Напомним, что 11 октября под удар со стороны Украины попала подстанция в Шебекино. Без света остались 3 тыс. человек.