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Владелец «Русича» в Белгороде получил ещё один иск в арбитражный суд

Сегодня, 05:14
Фото: 1MI
Судя по картотеке дел, претензии к ООО «Белгородский кинопоказ» вновь возникли у администрации Яковлевского горокруга. Стороны уже встречались в арбитражном суде.

Администрация Яковлевского горокруга обратилась в арбитражный суд региона с иском к ООО «Белгородский кинопоказ». Заявление подано 10 октября, следует из картотеки дел.

Чиновники требуют с компании 76 924 рубля. Дело попало в категорию «в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения с землёй сделок аренды».

Стоит отметить, что стороны уже встречались в суде. Яковлевская администрация подавала иск с требованием взыскать с «Белгородского кинопоказа» задолженность по договору аренды. В итоге арбитражный суд удовлетворил требования чиновников частично. С компании взыскали задолженность в 188,4 тыс. рублей и пени в 23,5 тыс. рублей. При этом администрация рассчитывала получить 355,1 тыс. рублей.

Отметим, что иск к ООО «Белгородский кинопоказ» ранее подала и мэрия областного центра. Городская администрация требует расторгнуть договор купли-продажи арендуемого нежилого здания и земельного участка муниципального фонда. Иск мэрии суд должен рассмотреть 16 ноября. Ранее стороны конфликта — горадминистрация и директор киноцентра «Русич», депутат горсовета Белгорода Денис Загребайлов — прокомментировали ситуацию.

Помимо этого, в суд на ООО «Белгородский кинопоказ» подавало Российской авторское общество. Как следует из документации арбитражного суда, стороны заключили мировое соглашение.

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#Инна Рогова#Экономика#Эксклюзив#Белгород#Яковлевский городской округ#Белгородский кинопоказ#Администрация#Иск#Русич#Арбитражный суд#Есть повод
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