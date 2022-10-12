Владелец «Русича» в Белгороде получил ещё один иск в арбитражный суд

Стоит отметить, что стороны уже встречались в суде. Яковлевская администрация подавала иск с требованием взыскать с «Белгородского кинопоказа» задолженность по договору аренды. В итоге арбитражный суд удовлетворил требования чиновников частично. С компании взыскали задолженность в 188,4 тыс. рублей и пени в 23,5 тыс. рублей. При этом администрация рассчитывала получить 355,1 тыс. рублей.