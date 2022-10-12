Владелец «Русича» в Белгороде получил ещё один иск в арбитражный суд

Администрация Яковлевского горокруга обратилась в арбитражный суд региона с иском к ООО «Белгородский кинопоказ». Заявление подано 10 октября, следует из картотеки дел.
Чиновники требуют с компании 76 924 рубля. Дело попало в категорию «в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения с землёй сделок аренды».
Стоит отметить, что стороны уже встречались в суде. Яковлевская администрация подавала иск с требованием взыскать с «Белгородского кинопоказа» задолженность по договору аренды. В итоге арбитражный суд удовлетворил требования чиновников частично. С компании взыскали задолженность в 188,4 тыс. рублей и пени в 23,5 тыс. рублей. При этом администрация рассчитывала получить 355,1 тыс. рублей.
Отметим, что иск к ООО «Белгородский кинопоказ» ранее подала и мэрия областного центра. Городская администрация требует расторгнуть договор купли-продажи арендуемого нежилого здания и земельного участка муниципального фонда. Иск мэрии суд должен рассмотреть 16 ноября. Ранее стороны конфликта — горадминистрация и директор киноцентра «Русич», депутат горсовета Белгорода Денис Загребайлов — прокомментировали ситуацию.
Помимо этого, в суд на ООО «Белгородский кинопоказ» подавало Российской авторское общество. Как следует из документации арбитражного суда, стороны заключили мировое соглашение.