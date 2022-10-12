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Ведяхин: Сбер заинтересован в поддержке крупных нефтегазовых проектов

Сегодня, 14:39
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках своего выступления на Российской энергетической неделе в Москве рассказал, что российские компании, работающие в нефтегазовой отрасли, продолжают по графику обслуживать свои кредитные обязательства.

Как сообщает Газета.Ru, представитель Сбербанка рассказал, что в нефтегазовой отрасли продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе тех, которые ориентированы на новые рынки. Сбербанк, являясь ключевым банком для экономики России, стремится поддерживать масштабные проекты данной сферы. На сегодняшний день в финансовой организации рассматриваются новые проекты на общую сумму около трех триллионов рублей. Также Ведяхин подчеркнул, что в Сбере наблюдают движение рынка в сторону дружественных валют, в том числе китайского юаня. В компании активно работают с основными игроками рынка и готовы поддерживать их в этом переходе, в частности финансировать в данной валюте.

Ведяхин также поднял вопрос повышенной налоговой нагрузки, которая может привести к серьезным проблемам в развитии нефтегазовой отрасли в будущем в условиях недоинвестированности. Необходимо принимать во внимание, что компании данной отрасли по традиции являются для государственного бюджета донорами - по прогнозу в текущем году доходы государства от этого сектора составят свыше сорока процентов бюджета. 

В Сбербанке считают необходимым поиск компромисса между государством и бизнесом. И, по словам Ведяхина, к нему часто удается прийти. Например, в этом году приняли стратегически важное решение о корректировке льгот для нефтепереработки в части продления сроков реализации проектов по модернизации мощностей. Это крайне важные решения, поскольку прозрачная и понятная регуляторная среда может обеспечить хороший инвестиционный климат для долгосрочных стратегических проектов.

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