Ведяхин: Сбер заинтересован в поддержке крупных нефтегазовых проектов

Как сообщает Газета.Ru, представитель Сбербанка рассказал, что в нефтегазовой отрасли продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе тех, которые ориентированы на новые рынки. Сбербанк, являясь ключевым банком для экономики России, стремится поддерживать масштабные проекты данной сферы. На сегодняшний день в финансовой организации рассматриваются новые проекты на общую сумму около трех триллионов рублей. Также Ведяхин подчеркнул, что в Сбере наблюдают движение рынка в сторону дружественных валют, в том числе китайского юаня. В компании активно работают с основными игроками рынка и готовы поддерживать их в этом переходе, в частности финансировать в данной валюте.