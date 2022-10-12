В здании администрации Белгородского района проведут ремонт за 1 млн рублей

ООО «Формат-Дизайн» с 2005 года работает в Белгороде. С момента регистрации компании её гендиректором является Дмитрий Крушинский, он же — учредитель. Основным видом деятельности фирмы является разбор и снос зданий. В числе дополнительных указаны строительство жилых и нежилых объектов, расчистка территории стройплощадки, производство земляных и электромонтажных работ.