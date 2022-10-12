Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В здании администрации Белгородского района проведут ремонт за 1 млн рублей

Сегодня, 05:46
Фото: 1MI
Работы в помещениях выполнит ООО «Формат-Дизайн». Контракт с фирмой заключили как с единственным исполнителем. Работы пройдут в здании администрации на Шершнёва, 1а в Белгороде.

В здании администрации Белгородского района отремонтируют помещения. На работы потратят 1 млн 76 тыс. 850 рублей из бюджета муниципалитета.

Ремонтом помещений займётся ООО «Формат-Дизайн». Контракт с фирмой как с единственным исполнителем заключило управление капитального строительства Белгородского района.

Компании следует выполнить строительно-монтажные работы помещений в здании, расположенном на улице Шершнёва, 1а в Белгороде. Срок выполнения ремонта, согласно муниципальному контракту — до 1 ноября.

ООО «Формат-Дизайн» с 2005 года работает в Белгороде. С момента регистрации компании её гендиректором является Дмитрий Крушинский, он же — учредитель. Основным видом деятельности фирмы является разбор и снос зданий. В числе дополнительных указаны строительство жилых и нежилых объектов, расчистка территории стройплощадки, производство земляных и электромонтажных работ.

Читайте также:
Владельцу базы отдыха под Шебекино помогут с ремонтом после обстрелаСтало известно, кто займётся ремонтом перекрёстка Губкина — Шаландина в БелгородеВторой этап ремонта улицы Архиерейской в Белгороде обойдётся в 7 млн рублей
#Общество#Новости Белгорода#Эксклюзив#Госзакупки#Белгород#Белгородский район#Администрация#Ремонт#Закупка#Инна Рогова
Подпишитесь
Оперштаб назвал взрывы над Белгородом следствием работы ПВО
Сегодня, 14:30
Халатности и мошенничества нет, но дом снесут: что случилось с жильём для сирот
Сегодня, 09:41
Экс-мэра Симферополя назначили первым замглавы администрации Белгорода
Сегодня, 14:24
В Сети опубликовали кадры с места пожара на подстанции в Шебекино
Сегодня, 09:29
Гладков ответил, введут ли в Белгородской области военное положение
Вчера, 20:21
Гладков показал, чем кормят в части мобилизованных белгородцев
Сегодня, 10:58