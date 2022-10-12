В здании администрации Белгородского района проведут ремонт за 1 млн рублей

В здании администрации Белгородского района отремонтируют помещения. На работы потратят 1 млн 76 тыс. 850 рублей из бюджета муниципалитета.
Ремонтом помещений займётся ООО «Формат-Дизайн». Контракт с фирмой как с единственным исполнителем заключило управление капитального строительства Белгородского района.
Компании следует выполнить строительно-монтажные работы помещений в здании, расположенном на улице Шершнёва, 1а в Белгороде. Срок выполнения ремонта, согласно муниципальному контракту — до 1 ноября.
ООО «Формат-Дизайн» с 2005 года работает в Белгороде. С момента регистрации компании её гендиректором является Дмитрий Крушинский, он же — учредитель. Основным видом деятельности фирмы является разбор и снос зданий. В числе дополнительных указаны строительство жилых и нежилых объектов, расчистка территории стройплощадки, производство земляных и электромонтажных работ.