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В подземном переходе в Белгороде вновь разбили фигуру фламинго

Сегодня, 08:47
Фото: телеграм-канал «Уютный Белгород»
Белгорблагоустройство просит свидетелей происшествия сообщить о том, кто это сделал. Ранее фламинго в переходе пострадал от рук подростка.

В подземном переходе в районе Центрального парка разбили фигуру фламинго. Фотографию с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Уютный Белгород». Белгорблагоустройство ищет свидетелей и просит сообщить о том, кто это сделал.

Фотографию сопроводили надписью «дурной пример заразителен». Дело в том, что в конце сентября фигуру фламинго разбил 15-летний подросток. В полиции сообщили, что он состоит на учёте в органах ОДН. С его родителями провели профилактическую беседу, а сам школьник пообещал, что такого больше не повторится.

Подземный переход возле Центрального парка украсили к фестивалю «Белгород в цвету». Его оформили в стиле «Алисы в стране чудес»: на входе разместили надпись «Добро пожаловать в Зазеркалье», на стенах появились зеркала и декорации. Преображение перехода обошлось в 1,2 млн рублей.

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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Белгорблагоустройство#Фламинго#Переход
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