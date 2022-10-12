В подземном переходе в Белгороде вновь разбили фигуру фламинго

Фотографию сопроводили надписью «дурной пример заразителен». Дело в том, что в конце сентября фигуру фламинго разбил 15-летний подросток. В полиции сообщили, что он состоит на учёте в органах ОДН. С его родителями провели профилактическую беседу, а сам школьник пообещал, что такого больше не повторится.