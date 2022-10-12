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В оперштабе сообщили о последствиях обстрела Белгорода со стороны Украины

Сегодня, 15:28
Фото: Bel.ru
Система ПВО поразила все цели в небе над городом. Повреждения были только от упавших осколков.

В оперативном штабе рассказали о последствиях воздушной атаки на Белгород 12 октября. Все летевшие объекты взорвались в воздухе. Повреждения получил автомобиль «Хюндай Солярис» на улице Красноармейской, на улице Буханова повредились электропровода, на Сумской заметили осколки на дороге, также как и на улицах 8 Марта и Белинского.

На Красноармейской осколки упали возле дома № 56/1, в 1-м Ромашковом тупике осколок попал в теплицу, а на Боева, 1 приземлился во двор.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел Белгорода#Взрывы в Белгороде
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