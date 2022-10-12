В оперштабе сообщили о последствиях обстрела Белгорода со стороны Украины

В оперативном штабе рассказали о последствиях воздушной атаки на Белгород 12 октября. Все летевшие объекты взорвались в воздухе. Повреждения получил автомобиль «Хюндай Солярис» на улице Красноармейской, на улице Буханова повредились электропровода, на Сумской заметили осколки на дороге, также как и на улицах 8 Марта и Белинского.