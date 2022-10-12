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В Белгородстате рассказали, что подешевело, а что подорожало в сентябре

Сегодня, 14:10
Фото: Bel.ru
Подешевели продукты, но непродовольственные товары и услуги, наоборот, прибавили в цене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белгородстат. Подорожали также алкоголь и некоторые виды топлива.

В Белгородской области в сентябре цены снизились на 0,2%. Продукты в минувшем месяце подешевели на 0,61%, алкоголь подорожал на 0,25%. В сентябре увеличилась стоимость непродовольственных товаров (+0,03%) и услуг (+0,22%).

Что касается топлива, то подорожали АИ-98 (+0,45% — 59,32 рубля за литр) и дизельное топливо (+0,41% — 53,02 рубля за литр). Стоимость АИ-92 и 95 осталась прежней.

С начала года в Белгородской области цены выросли на 11,78%. Продовольствие подорожало на 10,3%, непродовольственные товары — на 15,25%, услуги — на 7,27%, а алкоголь — на 9,91%.

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#Инна Рогова#Экономика#Белгородская область#Белгородстат#Цены
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