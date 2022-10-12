В Белгородстате рассказали, что подешевело, а что подорожало в сентябре

В Белгородской области в сентябре цены снизились на 0,2%. Продукты в минувшем месяце подешевели на 0,61%, алкоголь подорожал на 0,25%. В сентябре увеличилась стоимость непродовольственных товаров (+0,03%) и услуг (+0,22%).
Что касается топлива, то подорожали АИ-98 (+0,45% — 59,32 рубля за литр) и дизельное топливо (+0,41% — 53,02 рубля за литр). Стоимость АИ-92 и 95 осталась прежней.
С начала года в Белгородской области цены выросли на 11,78%. Продовольствие подорожало на 10,3%, непродовольственные товары — на 15,25%, услуги — на 7,27%, а алкоголь — на 9,91%.