В Белгородской области женщина погибла в огне в собственной квартире

12 октября утром в Шебекино в пожаре в доме в переулке Ломоносова погибла женщина. В службу спасения позвонили обеспокоенные соседи.
Они рассказали, что с балкона квартиры на третьем этаже валит дым. В подъезде чувствовался запах гари. Прибывшие на место происшествия пожарные взломали дверь и приступили к тушению возгорания. Тем временем из дома эвакуировали 20 человек.
В одной из комнат горевшей квартиры обнаружили её хозяйку 1928 года рождения. Огонь повредил мебель и вещи. Предполагаемая причина — нарушение в использовании электроприборов.