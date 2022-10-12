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В Белгородской области женщина погибла в огне в собственной квартире

Сегодня, 09:15
Фото: МЧС по Белгородской области
Возгорание зафиксировали в Шебекино. Обеспокоенные соседи позвонили пожарным, однако спасти жительницу дома не удалось, сообщили в региональном ГУ МЧС.

12 октября утром в Шебекино в пожаре в доме в переулке Ломоносова погибла женщина. В службу спасения позвонили обеспокоенные соседи.

Они рассказали, что с балкона квартиры на третьем этаже валит дым. В подъезде чувствовался запах гари. Прибывшие на место происшествия пожарные взломали дверь и приступили к тушению возгорания. Тем временем из дома эвакуировали 20 человек.

В одной из комнат горевшей квартиры обнаружили её хозяйку 1928 года рождения. Огонь повредил мебель и вещи. Предполагаемая причина — нарушение в использовании электроприборов.

 

 

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#Происшествия#Шебекино#Пожар в квартире#Женщина погибла в пожаре#Наталья Корявых
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