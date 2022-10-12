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В Белгородской области стартовала акция «Мой газ. Быстро. Удобно»

Сегодня, 08:10
Фото: «Газпром межрегионгаз Белгород»
С 11 по 22 октября в клиентских центрах ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» проходит акция «Мой газ. Быстро. Удобно».

Операторы территориальных участков по реализации газа будут помогать абонентам регистрироваться в онлайн-сервисе «Мой газ», показывать, как дистанционно, в считанные минуты, передать показания прибора учета, направить обращение поставщику газа для получения консультации.

Акция охватит клиентские центры компании в Белгороде, Старом Осколе, Строителе, Алексеевке, Валуйках, Новом Осколе, Шебекине и Борисовке. Участники акции получат сувениры с логотипом компании.

Для получения информации в рамках акции нужно обратиться к администратору зала или специалистам, ведущим приём потребителей.

Реклама. ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»

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#Общество#Белгородская область#Газпром межрегионгаз Белгород#Клиенты#Акция
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