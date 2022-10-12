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В Белгородской области обновили список продукции по импортозамещению

Сегодня, 14:28
Фото: 1MI
Список дополнили молоком и крупным рогатым скотом на убой.

Региональное правительство дополнило список продукции, которая нужна для обеспечения импортозамещения на территории области в условиях ограничений со стороны иностранных государств и международных организаций.

Согласно постановлению, в список добавили молоко крупного рогатого скота и крупный рогатый скот для убоя. В настоящий момент в список входят 43 наименования продукции.

Известно, что в перечень продукции по импортозамещению входят овощи, семена, текстиль, бумага, химические продукты, лекарства, электрооборудование, компьютерное оборудование, транспорт, мебель.

Также в список входят услуги по ремонту и монтажу машин, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками работы и услуги. Перечень утвердили 14 июня 2022 года.

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#Алина Харина#Эксклюзив#Белгородская область#Постановление#Продукция#Импортозамещение#Экономика
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