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В Белгороде в 2023 году отремонтируют пять подземных переходов на Богданке

Сегодня, 13:33
Фото: 1MI
Об этом сообщил мэр областного центра Антон Иванов. А подземный переход на остановке «Сокол» проверят на наличие пандусов.

С жалобой на плохое состояние подземного перехода на остановке «Сокол» к градоначальнику обратилась Анастасия. Она отметила, что по переходу страшно ходить, штукатурка после дождя осыпается, а с коляской спуститься невозможно.

Иванов сообщил, что направил с проверкой на место специалистов Белгорблагоустройства. До 12 октября власти дадут ответ по срокам устранения нарушений.

Напомню, что пять подземных пешеходных переходов по проспекту Б. Хмельницкого планируем в будущем году отремонтировать и привести в надлежащее состояние. В том числе и подземный переход на остановке «Сокол». Также данный подземный переход посмотрим на предмет наличия или отсутствия пандусов.
Антон Иванов

Напомним, в областном центре в подземном переходе в районе Центрального парка опять разбили фигуру фламинго. Это уже не первый случай, когда скульптуру ломают.

 

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#Кристина Семенчук#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Подземный переход#Ремонт#Богданка#Антон Иванов
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