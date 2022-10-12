В Белгороде в 2023 году отремонтируют пять подземных переходов на Богданке

С жалобой на плохое состояние подземного перехода на остановке «Сокол» к градоначальнику обратилась Анастасия. Она отметила, что по переходу страшно ходить, штукатурка после дождя осыпается, а с коляской спуститься невозможно.
Иванов сообщил, что направил с проверкой на место специалистов Белгорблагоустройства. До 12 октября власти дадут ответ по срокам устранения нарушений.
Напомню, что пять подземных пешеходных переходов по проспекту Б. Хмельницкого планируем в будущем году отремонтировать и привести в надлежащее состояние. В том числе и подземный переход на остановке «Сокол». Также данный подземный переход посмотрим на предмет наличия или отсутствия пандусов.
Антон Иванов
Напомним, в областном центре в подземном переходе в районе Центрального парка опять разбили фигуру фламинго. Это уже не первый случай, когда скульптуру ломают.