Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде каждые пять дней меняется время включения и выключения уличного освещения

Сегодня, 14:15
Фото: 1MI
Жительница областного центра пожаловалась главе города Антону Иванову, что утром рано выключают уличное освещение. Градоначальник озвучил алгоритм корректировки времени включения и выключения.

Вопрос об освещении мэру Белгорода Антону Иванову задала Галина. Она поинтересовалась, почему на улицах свет выключают в 06:30.

Всю ночь он горит для всяких неприятных личностей, которые в нетрезвом состоянии ходят и орут, а мы должны на работу выходить в темноту? С каждым днём рассветает всё позже, а свет выключается в одно и то же время. Вечером свет включается в начале восьмого — в это время уже темно.
Галина

Иванов отметил, что корректировка включения и выключения освещения в Белгороде происходит каждые пять дней, учитывая особенности сезона. В данный момент выключение уличного освещения происходит в 06:27.

Каждые пять дней в автоматическом режиме происходит настройка и управление уличным освещением города совместно с энергетиками через их систему «Гелиос».
Антон Иванов

 

Читайте также:
В Белгородской области установили 52 км уличного освещенияАдминистрацию посёлка Разумное обязывают провести уличное освещение на 10 улицахСтало известно, когда в Стрелецком появится уличное освещение
#Кристина Семенчук#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Антон Иванов#Уличное освещение#Корректировка#График#Иванов
Подпишитесь
После взрывов в Белгороде пострадали 5 авто, 5 частных домов и ТЦ «Спутник Стиль»
Вчера, 21:54
Халатности и мошенничества нет, но дом снесут: что случилось с жильём для сирот
Вчера, 09:41
Экс-мэра Симферополя назначили первым замглавы администрации Белгорода
Вчера, 14:24
Вячеслав Гладков посоветовал белгородцам отходить от окон во время взрывов
Вчера, 19:43
Белгородцев напугали взрывы в небе над городом
Вчера, 17:39
Гладков показал, чем кормят в части мобилизованных белгородцев
Вчера, 10:58