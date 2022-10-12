В Белгороде каждые пять дней меняется время включения и выключения уличного освещения

Вопрос об освещении мэру Белгорода Антону Иванову задала Галина. Она поинтересовалась, почему на улицах свет выключают в 06:30.
Всю ночь он горит для всяких неприятных личностей, которые в нетрезвом состоянии ходят и орут, а мы должны на работу выходить в темноту? С каждым днём рассветает всё позже, а свет выключается в одно и то же время. Вечером свет включается в начале восьмого — в это время уже темно.
Галина
Иванов отметил, что корректировка включения и выключения освещения в Белгороде происходит каждые пять дней, учитывая особенности сезона. В данный момент выключение уличного освещения происходит в 06:27.
Каждые пять дней в автоматическом режиме происходит настройка и управление уличным освещением города совместно с энергетиками через их систему «Гелиос».
Антон Иванов