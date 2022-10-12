В 2022 году банкротами чаще всего становились белгородские предприятия сферы торговли

За истекший период 2022 года в отношении 62 юридических лиц Арбитражным судом Белгородской области были вынесены решения о признании их банкротами.
Как сообщили в УФНС России по Белгородской области в официальном ответе на запрос «Бел.Ру», чаще всего в 2022 году банкротами становились предприятия, которые занимаются оптовой и розничной торговлей. Банкротами стали 20 таких компаний.
Кроме того, банкротами в регионе были признаны 15 предприятий сферы строительства и восемь предприятий, занимающихся обрабатывающим производством.
Шесть компаний, которые специализируются на деятельности по операциям с недвижимым имуществом, также прекратили деятельность.
Несостоятельными в этом году были признаны несколько сельскохозяйственных юридических лиц, финансовые и страховые компании, а также предприятия, которые занимаются транспортировкой и хранением и т. д.
Стоит отметить, что в текущем году несостоятельными были признаны 2919 белгородцев и 99 ИП.