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В 2022 году банкротами чаще всего становились белгородские предприятия сферы торговли

Сегодня, 09:35
Фото: Bel.ru
В текущем году в регионе банкротами стали 62 юридических лица.

За истекший период 2022 года в отношении 62 юридических лиц Арбитражным судом Белгородской области были вынесены решения о признании их банкротами.

Как сообщили в УФНС России по Белгородской области в официальном ответе на запрос «Бел.Ру», чаще всего в 2022 году банкротами становились предприятия, которые занимаются оптовой и розничной торговлей. Банкротами стали 20 таких компаний.

Кроме того, банкротами в регионе были признаны 15 предприятий сферы строительства и восемь предприятий, занимающихся обрабатывающим производством.

Шесть компаний, которые специализируются на деятельности по операциям с недвижимым имуществом, также прекратили деятельность.

Несостоятельными в этом году были признаны несколько сельскохозяйственных юридических лиц, финансовые и страховые компании, а также предприятия, которые занимаются транспортировкой и хранением и т. д.

Стоит отметить, что в текущем году несостоятельными были признаны 2919 белгородцев и 99 ИП.

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#Эксклюзив#Экономика#Белгородская область#Банкротство#Долг#Суд#Алина Харина
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