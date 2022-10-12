«Торчащие гвозди забьём»: белгородца удивили планы по ремонту обстрелянного дома

3 октября под обстрел со стороны Украины попало Головчино в Грайворонском горокруге. В результате происшествия задело дом и забор местного жителя.
Крышу дома подняло от взрывной волны снаряда, упавшего рядом с домом соседа, в результате чего крыша начала протекать (на чердачном помещении в местах протекания поставил тазики), т. к. на кровле появились свитчи. Полотно из профлиста ворот покоробило и сорвало с мест крепления. Забор из профлиста получил повреждения от взрывной волны снаряда, упавшего в огороде соседа.
Олег Коломийцев
Сам мужчина не пострадал, в тот момент он находился на работе. Житель Головчино обратился в местную администрацию с просьбой помочь в восстановлении дома. По словам мужчины, сразу на заявление чиновники не отреагировали. Комиссия приехала только после повторного обращения спустя несколько дней.
Приехала комиссия, какой-то член этой комиссии (не представился) сказал, что торчащие гвозди на поднятой кровле забьём, деформированный профлист на воротах выровняем (профлист на воротах не подлежит рихтовке). Если забить торчащие гвозди на кровле, щели всё равно останутся, и кровля будет протекать.
Олег Коломийцев
Жалоба жителя Головчино прозвучала во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 11 октября. Мужчина попросил Вячеслава Гладков помочь разобраться в ситуации.
Глава региона извинился перед белгородцем за произошедшее и пообещал, что с ним в ближайшее время встретится глава горокруга.
Я приношу извинения за действия администрации округа. Спишем на то, что действительность крайне напряжённая. Хотя невнимание к вам недопустимо. Только что проговорил с главой. Он с вами встретится, он человек ответственный. Уверен, что ситуацию мы с вами решим.
Вячеслав Гладков
Глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев в свою очередь ещё накануне ответил мужчине в комментариях на странице губернатора.
По данным директора организации, ООО «Элитстрой» не может приступить к работе по восстановлению, так как нет доступа в домовладение. Просим вас находится дома завтра с 8:00 до 17:00.
Геннадий Бондарев
Напомним, что в ходе обстрела Головчино 3 октября погибла 48-летняя местная жительница. Губернатор в день происшествия сообщал о полностью разрушенных двух и 51 повреждённом доме.