Телеграм-канал “Нефть и Капитал” стал призером конкурса “Энергия пера”

Как информирует oilcapital.ru, в тройку лидеров в номинации “Лучший телеграм-канал, блог об энергетике” попал телеграм-канал “Нефть и Капитал”. Награду получил главный редактор журнала и одноименного телеграм-канала Владимир Бобылев. Издание «Нефть и Капитал» входит в холдинг 1MI, выступающий информационным партнером мероприятия.
Другими победителями номинации стали: Александр Фролов, автор телеграм-канала “Нефтегазовая игра” с Александром Фроловым”, и Марат Баширов, редактор телеграм-канала “Политджойстик”
Как отмечают организаторы конкурса “Энергия пера”, на суд независимых экспертов были представлены 143 заявки. Лучшие из них попали в шорт-лист, на основании которого жюри определило победителей. В жюри вошли: генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, генеральный директор издательского дома “КоммерсантЪ” Владимир Желонкин, исполнительный директор агентства “Россия сегодня” Олег Ананьев.
В целях обеспечения объективности при присуждения наград в конкурсе не принимали участие пресс-службы компаний - членов ассоциации “Глобальная энергия” (“Газпром”, “Россети” и “Сургутнефтегаз”).
“Журналисты, аналитики, специалисты по работе со СМИ, пиарщики, которые так или иначе занимаются энергетикой, – счастливые люди. Счастливые, потому что им постоянно приходится совершенствовать свой профессионализм, и счастливые потому, что им никогда не придется жаловаться на недостаток работы. Энергетика – это то, с чем связано будущее всего человечества, в том числе нашей страны. Поздравляю всех, кто принял участие в конкурсе, и от всей души хочу пожелать не сбавлять обороты!” - сказал во вступительной речи Дмитрий Песков.
Церемония награждения состоялась в рамках форума “Российская энергетическая неделя - 2022” с участием президента ассоциации “Глобальная энергия” Сергея Брилева, выступающей организатором конкурса, а также генерального директора компании “Газпром межрегионгаз” Сергея Густова.