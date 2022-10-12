РЭО: Экосбор направят на мусорозаводы в рамках концессионных соглашений

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что, согласно новым правилам, станет возможным дополнительное финансирование концессионных проектов субъектов федерации с низким уровнем бюджетной обеспеченности (менее 0,75). Средства пойдут на создание или реконструкцию объектов обработки, утилизации, комплексных объектов. В данной ситуации важно, что поддержку предоставят именно концессионным проектам. Концессионные сделки пользуются положительными рекомендациями, поскольку охватывают более 80% рынка. В 2022 году РЭО получил заявки на строительство 65 объектов в 31 субъекте РФ в рамках концессий. На 2023 год поступило еще около 35 заявок в 21 регионе. Общую сумму заявок оценивают в 311 миллиардов рублей. Концессионное соглашение предполагает, что финансирование составит до 95% общего объема инвестиций, подчеркнул Буцаев. Об этом сообщает ТАСС.