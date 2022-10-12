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РЭО: Экосбор направят на мусорозаводы в рамках концессионных соглашений

Сегодня, 17:29
Фото: reo.ru
Правительство одобрило новые правила расходования экосбора. Средства от экологического сбора можно будет направлять на строительство и ремонт объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в рамках концессионных соглашений.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что, согласно новым правилам, станет возможным дополнительное финансирование концессионных проектов субъектов федерации с низким уровнем бюджетной обеспеченности (менее 0,75). Средства пойдут на создание или реконструкцию объектов обработки, утилизации, комплексных объектов. В данной ситуации важно, что поддержку предоставят именно концессионным проектам. Концессионные сделки пользуются положительными рекомендациями, поскольку охватывают более 80% рынка. В 2022 году РЭО получил заявки на строительство 65 объектов в 31 субъекте РФ в рамках концессий. На 2023 год поступило еще около 35 заявок в 21 регионе. Общую сумму заявок оценивают в 311 миллиардов рублей. Концессионное соглашение предполагает, что финансирование составит до 95% общего объема инвестиций, подчеркнул Буцаев. Об этом сообщает ТАСС.

Постановление правительства РФ от 06.10.2022 № 1770 «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 25 марта 2022 г. № 467» предусматривает новое направление расходования средств экологического сбора, поступившего в федеральный бюджет, - на строительство и ремонт объектов капитального строительства, которые требуются для реализации деятельности в сфере обращения с твердыми отходами, в рамках концессионных соглашений.

Директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам ППК «РЭО» Георгий Петришин заявил, что сейчас средства от уплаченного предпринимателями экосбора могут быть выделены на строительство и восстановление объектов, а также на закупку контейнеров для раздельного сбора ТКО и возмещение утилизаторам понесенных затрат. Это предусматривает законодательство.

В связи с популярностью концессионного подхода при осуществлении инвестпроектов принято решение расширить возможности направления средств экосбора на поддержку подобных проектов.

Реформу отрасли обращения с отходами начали в России 1 января 2019 года. Она должна помочь выработать более цивилизованный подход общества к обращению с мусором, решить проблему незаконных свалок и существенно сократить объемы вывозимых на полигоны твердых отходов.

 

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