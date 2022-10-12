После взрывов в Белгороде пострадали 5 авто, 5 частных домов и ТЦ «Спутник Стиль»

Осколки нашли на 15 улицах Харьковской горы и в Юго-Восточном районе. Небольшие повреждения получили пять автомобилей. В пяти частных домах разбились стёкла. Также осколки попали в гараж и теплицу. Иванов пообещал горожанам помочь в восстановлении имущества.
Немного пострадал и торговый центр «Спутник Стиль», где разбиты несколько окон и повреждены навесные потолки. На улице Буханова оборвались провода линии электропередачи — там ремонт обещают завершить до конца дня.
Ранее о последствиях взрывов в небе над Белгородом сообщили в оперативном штабе. Работа ПВО произошла в 17:30. По мнению специалистов, для обстрела Белгородской области ВСУ применили американские ракеты. Все их сбили в воздухе.