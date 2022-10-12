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Оставлять ли свет во дворах по ночам при «жёлтом» уровне опасности? Отвечает Гладков

Сегодня, 07:45
Фото: 1MI
Белгородцы переживают, что ночью освещаются дворы домов, населённые пункты. При этом в регионе действует высокий уровень террористической опасности. Сомнения развеял губернатор.

Жители региона спросили Вячеслава Гладкова: можно ли на фоне «жёлтого» уровня опасности на ночь оставлять освещение населённых пунктов и во дворах домов? Вопрос прозвучал во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 11 октября.

Глава региона развеял сомнения белгородцев. На вопрос Гладков ответил кратко: «Можно».

Отметим, что высокий («жёлтый») уровень террористической опасности в Белгородской области продлили как минимум до 22 октября. Действует также запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.

Накануне Гладков также ответил на вопрос о том, введут ли военное положение в Белгородской области. По информации губернатора, таких планов пока нет. Помимо этого, глава региона успокоил белгородцев, что транспорт изымать у них для нужд армии никто не будет.

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#Инна Рогова#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Жёлтый уровень опасности#Освещение
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