Оставлять ли свет во дворах по ночам при «жёлтом» уровне опасности? Отвечает Гладков

Жители региона спросили Вячеслава Гладкова: можно ли на фоне «жёлтого» уровня опасности на ночь оставлять освещение населённых пунктов и во дворах домов? Вопрос прозвучал во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 11 октября.
Глава региона развеял сомнения белгородцев. На вопрос Гладков ответил кратко: «Можно».
Отметим, что высокий («жёлтый») уровень террористической опасности в Белгородской области продлили как минимум до 22 октября. Действует также запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.
Накануне Гладков также ответил на вопрос о том, введут ли военное положение в Белгородской области. По информации губернатора, таких планов пока нет. Помимо этого, глава региона успокоил белгородцев, что транспорт изымать у них для нужд армии никто не будет.