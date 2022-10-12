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Оперштаб назвал взрывы над Белгородом следствием работы ПВО

Сегодня, 11:30
Фото: Bel.ru
Около 13:00 белгородцы услышали звуки взрывов в небе. В оперштабе заявили, что это ПВО. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Над Белгородской областью сработала система ПВО, сообщили в оперштабе. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет. Белгородцы услышали звуки взрывов в небе около 13:00.

«Над территорией области работает ПВО МО РФ. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Сейчас проводится проверка, если какие-то разрушения будут зафиксированы — сообщим», — прокомментировали происшествие в оперштабе.

Напомним, 11 октября ВСУ обстреляли Шебекино. В результате атаки загорелась подстанция. Без света остались более 2 тыс. человек. 

 

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#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Взрывы над Белгородом#Работа ПВО#Наталья Корявых
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