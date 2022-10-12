Оперштаб назвал взрывы над Белгородом следствием работы ПВО

Над Белгородской областью сработала система ПВО, сообщили в оперштабе. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет. Белгородцы услышали звуки взрывов в небе около 13:00.
«Над территорией области работает ПВО МО РФ. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Сейчас проводится проверка, если какие-то разрушения будут зафиксированы — сообщим», — прокомментировали происшествие в оперштабе.
Напомним, 11 октября ВСУ обстреляли Шебекино. В результате атаки загорелась подстанция. Без света остались более 2 тыс. человек.