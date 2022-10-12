На премии «КонТЭКст» назвали проекты-победители в области ТЭК и промышленности

Публичные презентации проектов проходили в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. В этом году было подано более 150 проектов, и большая часть из них относится к социальным, имиджевым и digital-проектам. Лучшие работы получили также специальные дипломы Гильдии маркетологов. Победителей определяло жюри в составе ведущих экспертов коммуникационной отрасли, ТЭК и журналистики.
Информационным партнером мероприятия выступил холдинг 1MI, пишет tagilcity.ru.
Также участники форума прослушали мастер-классы экспертов коммуникаций, психологии, журналистики, визуализации и цифровизации.
Лучшие проекты в сфере коммуникационной деятельности и информационного сопровождения представили ПАО «Интер РАО» и ПАО «Россети». Премию за лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности получили ПАО «РусГидро», ПАО «Газпром», ООО «АГТ», УК «Аура», ООО «Газпром трансгаз Москва». Лучшие digital-проекты представили ПАО «Фортум» (проект по цифровой трансформации) и АО «Трансмашхолдинг» (креативный проект «Коммуникационная кампания по созданию контента для TikTok-аккаунта Петербургского метрополитена».