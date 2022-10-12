На премии «КонТЭКст» назвали проекты-победители в области ТЭК и промышленности

Публичные презентации проектов проходили в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. В этом году было подано более 150 проектов, и большая часть из них относится к социальным, имиджевым и digital-проектам. Лучшие работы получили также специальные дипломы Гильдии маркетологов. Победителей определяло жюри в составе ведущих экспертов коммуникационной отрасли, ТЭК и журналистики.