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На премии «КонТЭКст» назвали проекты-победители в области ТЭК и промышленности

Сегодня, 11:51
Фото: konkurs-tek.ru
На награждении победителей национальной премии «КонТЭКст» были названы лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности этого года.

Публичные презентации проектов проходили в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. В этом году было подано более 150 проектов, и большая часть из них относится к социальным, имиджевым и digital-проектам. Лучшие работы получили также специальные дипломы Гильдии маркетологов. Победителей определяло жюри в составе ведущих экспертов коммуникационной отрасли, ТЭК и журналистики.

Информационным партнером мероприятия выступил холдинг 1MI, пишет tagilcity.ru.

Также участники форума прослушали мастер-классы экспертов коммуникаций, психологии, журналистики, визуализации и цифровизации. 

Лучшие проекты в сфере коммуникационной деятельности и информационного сопровождения представили ПАО «Интер РАО» и ПАО «Россети». Премию за лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности получили ПАО «РусГидро», ПАО «Газпром», ООО «АГТ», УК «Аура», ООО «Газпром трансгаз Москва». Лучшие digital-проекты представили ПАО «Фортум» (проект по цифровой трансформации) и АО «Трансмашхолдинг» (креативный проект «Коммуникационная кампания по созданию контента для TikTok-аккаунта Петербургского метрополитена».

 

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