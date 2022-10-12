Милёхина назначили курировать охрану белгородских объектов культурного наследия

Вопросы охраны объектов культурного наследия Белгородской области будет курировать Андрей Милёхин. Об этом говорится в постановлении регионального правительства.
Отметим, что управление госохраны объектов культурного наследия возглавляет Алексей Чернявский.
Андрей Милёхин с февраля 2022 года является министром образования Белгородской области. До переезда в регион работал в федеральном Министерстве просвещения, где возглавлял департамент подготовки и профразвития педагогических кадров.
Как замгубернатора Милёхин также отвечает за координацию и контроль исполнения мероприятий нацпроекта «Здравоохранение».