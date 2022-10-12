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Милёхина назначили курировать охрану белгородских объектов культурного наследия

Сегодня, 13:47
Фото: Белгородская областная дума
Соответствующее постановление выпустило региональное правительство. Андрей Милёхин — замгубернатора, возглавляет министерство образования Белгородской области.

Вопросы охраны объектов культурного наследия Белгородской области будет курировать Андрей Милёхин. Об этом говорится в постановлении регионального правительства.

Отметим, что управление госохраны объектов культурного наследия возглавляет Алексей Чернявский.

Андрей Милёхин с февраля 2022 года является министром образования Белгородской области. До переезда в регион работал в федеральном Министерстве просвещения, где возглавлял департамент подготовки и профразвития педагогических кадров.

Как замгубернатора Милёхин также отвечает за координацию и контроль исполнения мероприятий нацпроекта «Здравоохранение».

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Андрей Милёхин#Объекты культурного наследия#Эксклюзив
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