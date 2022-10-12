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Какие предприятия закрылись в Белгородской области в 2022 году?

Сегодня, 09:08
Фото: 1MI

В Белгородской области с начала 2022 года закрылось больше 5 тысяч ИП

Чаще всего закрывались предприятия и ИП, чья деятельность связана с оптовой и розничной торговлей. Подробнее о том, в каких бизнес-сферах наблюдались большие потери, читайте в нашем материале.

Как сообщили «Бел.Ру» в региональном правительстве со ссылкой на данные ФНС России по Белгородской области, по состоянию на 10 августа в области закрылись 6544 предприятия и ИП. Кроме того, за указанный период было создано 6335 компаний.

В УФНС по Белгородской области отметили, что регионе с начала 2022 года прекратили деятельность 2240 юрлиц и 5038 индивидуальных предприятий. Больше всего предприятий закрылось в Белгороде.

Для сравнения: в прошлом году свою деятельность прекратили 4602 юрлица и 10 750 индивидуальных предпринимателей. Создано было 9977 предприятий и ИП.

Согласно данным правительства области, с начала текущего года в регионе все крупные промышленные предприятия продолжают свою деятельность в обычном режиме.

Известно, что основными видами деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей, прекративших работу в 2022 году, является оптовая и розничная торговля, строительная деятельность, деятельность по перевозке пассажиров и грузов, а также ремонт автомобилей.

Сколько предприятий в регионе закрылось из-за спецоперации?

В июле текущего года журналисты «Бел.Ру» проанализировали количество компаний и ИП, которые прекратили свою деятельность в регионе с начала спецоперации. Так, с 24 февраля по 18 июля в области ликвидировались 195 компаний. Среди них были компании, которые занимались торговлей и строительством, а также кафе, детсады, школа и турфирма.

К примеру, 5 июля закрылся семеноводческий комплекс «ЭФКО». 25 февраля ликвидировали фирму «Асти», которая занималась торговлей. 7 апреля закрылась компания «Белоблинвентаризация». У перечисленных компаний чистая прибыль насчитывала миллионы.

Отметим, что с начала спецоперации свою деятельность прекратили 2963 индивидуальных предпринимателя. Некоторые из них работали в сфере такси, занимались доставкой еды, разведением крупного рогатого скота, производством сырого молока, торговлей и кровельными работами.

Стоит также подчеркнуть, что с начала СВО в регионе была приостановлена деятельность десяти сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств. Среди них — фермерские хозяйства и организации, которые занимались растениеводством, кролиководством, рыболовством.

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#Экономика#Эксклюзив#Аналитика#Белгородская область#Бизнес#ИП#Компании#Алина Харина
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