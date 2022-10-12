Какие предприятия закрылись в Белгородской области в 2022 году?

Как сообщили «Бел.Ру» в региональном правительстве со ссылкой на данные ФНС России по Белгородской области, по состоянию на 10 августа в области закрылись 6544 предприятия и ИП. Кроме того, за указанный период было создано 6335 компаний.
В УФНС по Белгородской области отметили, что регионе с начала 2022 года прекратили деятельность 2240 юрлиц и 5038 индивидуальных предприятий. Больше всего предприятий закрылось в Белгороде.
Для сравнения: в прошлом году свою деятельность прекратили 4602 юрлица и 10 750 индивидуальных предпринимателей. Создано было 9977 предприятий и ИП.
Согласно данным правительства области, с начала текущего года в регионе все крупные промышленные предприятия продолжают свою деятельность в обычном режиме.
Известно, что основными видами деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей, прекративших работу в 2022 году, является оптовая и розничная торговля, строительная деятельность, деятельность по перевозке пассажиров и грузов, а также ремонт автомобилей.
В июле текущего года журналисты «Бел.Ру» проанализировали количество компаний и ИП, которые прекратили свою деятельность в регионе с начала спецоперации. Так, с 24 февраля по 18 июля в области ликвидировались 195 компаний. Среди них были компании, которые занимались торговлей и строительством, а также кафе, детсады, школа и турфирма.
К примеру, 5 июля закрылся семеноводческий комплекс «ЭФКО». 25 февраля ликвидировали фирму «Асти», которая занималась торговлей. 7 апреля закрылась компания «Белоблинвентаризация». У перечисленных компаний чистая прибыль насчитывала миллионы.
Отметим, что с начала спецоперации свою деятельность прекратили 2963 индивидуальных предпринимателя. Некоторые из них работали в сфере такси, занимались доставкой еды, разведением крупного рогатого скота, производством сырого молока, торговлей и кровельными работами.
Стоит также подчеркнуть, что с начала СВО в регионе была приостановлена деятельность десяти сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств. Среди них — фермерские хозяйства и организации, которые занимались растениеводством, кролиководством, рыболовством.