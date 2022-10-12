Какие предприятия закрылись в Белгородской области в 2022 году?

В июле текущего года журналисты «Бел.Ру» проанализировали количество компаний и ИП, которые прекратили свою деятельность в регионе с начала спецоперации. Так, с 24 февраля по 18 июля в области ликвидировались 195 компаний. Среди них были компании, которые занимались торговлей и строительством, а также кафе, детсады, школа и турфирма.