Из-за обстрелов с территории белгородского молочного комплекса вывезут КРС

С обращением к главе муниципалитета Владимиру Перцеву обратился работник Щетиновского молочного комплекса. Он рассказал, что в колхозе очень сложная ситуация. Кормить и доить животных приходится под обстрелами.
Люди рискуют своей жизнью, а руководство комплекса не принимает никаких мер.
Перцев отметил, что КРС решили вывезти из Щетиновки в безопасный населённый пункт. Также перенесут работы нескольких предприятий.
В свою очередь глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что Щетиновка подвергается массированному обстрелу. Он дал поручение своему заместителю Юлии Щедриной связаться с собственниками колхоза.