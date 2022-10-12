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Из-за обстрелов с территории белгородского молочного комплекса вывезут КРС

Сегодня, 04:42
Фото: 1MI
Об этом рассказал глава Белгородского района Владимир Перцев. КРС вывезут в безопасный населённый пункт. Ранее ситуацию прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков.

С обращением к главе муниципалитета Владимиру Перцеву обратился работник Щетиновского молочного комплекса. Он рассказал, что в колхозе очень сложная ситуация. Кормить и доить животных приходится под обстрелами.

Люди рискуют своей жизнью, а руководство комплекса не принимает никаких мер.

Перцев отметил, что КРС решили вывезти из Щетиновки в безопасный населённый пункт. Также перенесут работы нескольких предприятий.

В свою очередь глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что Щетиновка подвергается массированному обстрелу. Он дал поручение своему заместителю Юлии Щедриной связаться с собственниками колхоза.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородский район#Владимир перцев#Обстрел приграничных пунктов#Обстрел Щетиновки#Крс
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