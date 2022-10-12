Иванов высказался о недочётах в дистанционном обучении в Белгороде

По словам градоначальника, было много комментариев по поводу перехода школьников на дистанционное обучение. Иванов попросил отнестись всех с пониманием.
Это необходимая мера для безопасности наших детей. В первые дни мы отлаживаем систему работы. Конечно, возможны недочёты, но это временно и ради безопасности наших детей.
Антон Иванов
Чиновник напомнил, что все школы, колледжи и вузы города в целях обеспечения безопасности детей с 11 по 24 октября переведены на дистанционное обучение.
Есть вопросы по обеспечению образовательного процесса технического характера. Стараемся оперативно решать. Уверен, что сейчас всё быстро наладится.
Антон Иванов
Ранее мы писали о том, что думают жители региона о переводе детей на дистанционное обучение. Мнения разделились. Подробнее — в материале.