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Иванов высказался о недочётах в дистанционном обучении в Белгороде

Сегодня, 14:12
Фото: 1MI
Свою позицию глава областного центра Антон Иванов высказал 11 октября. Он отметил, что в настоящее время в образовательном процессе возникают вопросы технического характера.

По словам градоначальника, было много комментариев по поводу перехода школьников на дистанционное обучение. Иванов попросил отнестись всех с пониманием.

Это необходимая мера для безопасности наших детей. В первые дни мы отлаживаем систему работы. Конечно, возможны недочёты, но это временно и ради безопасности наших детей.
Антон Иванов

Чиновник напомнил, что все школы, колледжи и вузы города в целях обеспечения безопасности детей с 11 по 24 октября переведены на дистанционное обучение.

Есть вопросы по обеспечению образовательного процесса технического характера. Стараемся оперативно решать. Уверен, что сейчас всё быстро наладится.
Антон Иванов

Ранее мы писали о том, что думают жители региона о переводе детей на дистанционное обучение. Мнения разделились. Подробнее — в материале.

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#Кристина Семенчук#Общество#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Антон Иванов#Иванов#Школы#Дистанционное обучение
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