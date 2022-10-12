Халатности и мошенничества нет, но дом снесут: что случилось с жильём для сирот

Тогда же, в 2020 году, от одного из нанимателей дома на ул. Парковая поступила жалоба. Житель сообщил, что в доме появилась трещина. В октябре 2021 года власти заключили контракт с подрядчиком, который должен был отремонтировать строение. Но во время демонтажа напольного покрытия исполнитель сообщил, что нужно обследовать фундамент дома, чтобы продолжить работы.