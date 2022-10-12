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Posted 12 октября 2022, 06:41

Published 12 октября 2022, 06:41

Modified 13 октября 2022, 12:18

Updated 13 октября 2022, 12:18

Следователи не нашли нарушений при предоставлении плохого жилья для детей-сирот

Халатности и мошенничества нет, но дом снесут: что случилось с жильём для сирот

12 октября 2022, 06:41
Фото: 1MI.

Следователи не нашли нарушений при предоставлении плохого жилья для детей-сирот

Сюжет
Дети-сироты
Жилые помещения в Валуйках пришли в негодность спустя шесть лет. Власти решили купить им новую недвижимость. Правоохранители провели проверку по факту халатности со стороны муниципальных властей.

Как стало известно журналистам «Бел.Ру», в 2014 году администрация города Валуйки и района заключила контракт на покупку в муниципальную собственность трёхквартирного жилого дома общей площадью 103,5 «квадрата», который находится в Валуйках на ул. Парковая, 42/1. Жильё предоставили детям-сиротам.

Стоимость недвижимости составила 3 млн рублей. Средства выделили из областного и местного бюджетов. Подрядчиком выступила компания «Интерстрой». Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», предприятие было зарегистрировано в 2008 году в Валуйках. Фирма занималась подготовкой строительной площадки. Руководитель — Пётр Горбунов. В октябре 2020 года компания перестала существовать.

Тогда же, в 2020 году, от одного из нанимателей дома на ул. Парковая поступила жалоба. Житель сообщил, что в доме появилась трещина. В октябре 2021 года власти заключили контракт с подрядчиком, который должен был отремонтировать строение. Но во время демонтажа напольного покрытия исполнитель сообщил, что нужно обследовать фундамент дома, чтобы продолжить работы.

После проведения строительной экспертизы специалисты признали жилые помещения в доме не пригодными для проживания. Их необходимо полностью демонтировать, потому что на наружных и внутренних стенах образовались трещины, пол просел, а фундамент повреждён.

В администрации муниципалитета «Бел.Ру» сообщили, что взамен непригодного жилья людям в феврале 2022 года предоставили благоустроенные помещения из муниципального жилищного фонда Валуйского горокруга на условиях соцнайма. А дом на ул. Парковая, 42/1 будут сносить.

В региональном УМВД нам рассказали, что по факту возможных противоправных действий со стороны должностных лиц при продаже дома проводили проверку. По итогам материалы передали следователям.

В региональном следкоме нам ответили, что в декабре 2021 года сотрудники ведомства провели процессуальную проверку по факту выделения в 2015 году некачественного жилья для детей-сирот в Валуйках. По результатам проверки правоохранители установили, что в действиях должностных лиц администрации Валуйского горокруга нет признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). А в действиях застройщика не нашли признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Дом#Дети-сироты#Валуйки#Эксклюзив#Снос#Следком
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