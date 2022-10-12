Горный университет Петербурга создал фонд поддержки мобилизованных сотрудников

“Если тыл не будет идеологически консолидирован, то и моральный дух наших солдат и офицеров, которые прямо сейчас реально воюют за свою страну, за свой дом, окажется далеко не на самом высоком уровне, - подчеркнул Литвиненко. - Именно поэтому мы должны, прежде всего, сохранить высокий уровень мобильности и управления внутри университета. Но также не забывать и о том, что горняки, представители научно-образовательного сообщества, принимающие участие в боевых действиях, нуждаются в нашей поддержке”.