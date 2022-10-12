Горный университет Петербурга создал фонд поддержки мобилизованных сотрудников

Для каждого из них предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 100 тысяч рублей при заключении контрактов о прохождении службы. Об этом сообщил ректор Владимир Литвиненко.
Ректор Санкт-Петербургского горного университета выразил мнение о том, что фронт невозможен без надежного тыла, пишет forpost-sz.ru.
“Если тыл не будет идеологически консолидирован, то и моральный дух наших солдат и офицеров, которые прямо сейчас реально воюют за свою страну, за свой дом, окажется далеко не на самом высоком уровне, - подчеркнул Литвиненко. - Именно поэтому мы должны, прежде всего, сохранить высокий уровень мобильности и управления внутри университета. Но также не забывать и о том, что горняки, представители научно-образовательного сообщества, принимающие участие в боевых действиях, нуждаются в нашей поддержке”.
Ректор вуза акцентировал внимание на перегибах, которые случаются в рамках частичной мобилизации. Литвиненко связал эти инциденты с тем, что сотрудники военкоматов придерживаются преимущественно формального подхода к процессу.
С целью обезопасить сотрудников университета от таких инцидентов решено было создать оперативный штаб. В его задачи входит, в числе прочего, и оказание помощи гражданам, получившим повестки неправомерно. Литвиненко считает, что в ходе общения с родственниками призванных на фронт сотрудников не должно быть чрезмерных бюрократических проволочек.
Сотрудники горного университета Санкт-Петербурга решили создать также комитет семей для решения оперативных вопросов, которые возникают у близких тех, кто подпал под частичную мобилизацию. На базе военно-учебного центра вуза организуют в ближайшее время проведение краткосрочных курсов. Всем желающим предоставят возможность восстановить или получить навыки стрельбы из автоматического оружия.
На сегодняшний день повестки из военкоматов получили свыше 20 сотрудников горного университета. В общей сложности под объявленную президентом частичную мобилизацию могут подпасть 180 человек, резюмировал Литвиненко.