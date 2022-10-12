Глава МЧС РФ подарил белгородскому мальчику Алёше часы на память

Восьмилетний Алёша из Весёлой Лопани познакомился с главой федерального МЧС Александром Куренковым. Встреча состоялась в мобильном пункте временного размещения беженцев.
Юный белгородец получил в подарок от министра часы с символикой МЧС России. Куренков добавил, что из таких, как Алёша, «вырастают настоящие бойцы, смелые и отважные защитники Отечества».
На встрече школьник рассказал, что уже перешёл во второй класс. Его любимыми предметами являются чтение и математика.
Юный житель Весёлой Лопани ранее прославился на всю страну, когда в Сеть попало видео о том, как он отдаёт воинское приветствие при виде боевой техники. В честь Алёши рисуют муралы, его благодарят военнослужащие. В регионе стали выпускать шоколадки «Алёшка», их успели передать даже Владимиру Путину.