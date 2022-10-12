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Глава МЧС РФ подарил белгородскому мальчику Алёше часы на память

Сегодня, 13:34
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
На часах есть символика федерального ведомства. С юным белгородцем глава МЧС РФ Александр Куренков встретился 12 октября в рамках рабочего визита в регион. Подробности встречи сообщили в пресс-службе областного управления министерства.

Восьмилетний Алёша из Весёлой Лопани познакомился с главой федерального МЧС Александром Куренковым. Встреча состоялась в мобильном пункте временного размещения беженцев.

Юный белгородец получил в подарок от министра часы с символикой МЧС России. Куренков добавил, что из таких, как Алёша, «вырастают настоящие бойцы, смелые и отважные защитники Отечества».

Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области

На встрече школьник рассказал, что уже перешёл во второй класс. Его любимыми предметами являются чтение и математика.

Юный житель Весёлой Лопани ранее прославился на всю страну, когда в Сеть попало видео о том, как он отдаёт воинское приветствие при виде боевой техники. В честь Алёши рисуют муралы, его благодарят военнослужащие. В регионе стали выпускать шоколадки «Алёшка», их успели передать даже Владимиру Путину.

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