Глава МЧС РФ подарил белгородскому мальчику Алёше часы на память

Юный житель Весёлой Лопани ранее прославился на всю страну, когда в Сеть попало видео о том, как он отдаёт воинское приветствие при виде боевой техники. В честь Алёши рисуют муралы, его благодарят военнослужащие. В регионе стали выпускать шоколадки «Алёшка», их успели передать даже Владимиру Путину.