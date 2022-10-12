Гладкову пожаловались на стоящий месяц подозрительный автобус с украинскими номерами

У нас в микрорайоне стоит подозрительный автобус с украинскими номерами. Обращались к мэру, в полицию — тишина. Уже месяц к нему никто не подходит, окна зашторены. Вызывает беспокойство.
белгородка
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 11 октября Вячеслав Гладков ответил, что поговорил с правоохранителями. С белгородкой свяжутся в соцсетях для уточнения координат и после направят на место полицию.
Ранее жители региона поделились наблюдениями с губернатором о том, что не раз видели, как прохожие фотографируют остановки общественного транспорта. Гладков порекомендовал белгородцам в этом случае сразу звонить в полицию.