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Гладкову пожаловались на стоящий месяц подозрительный автобус с украинскими номерами

Сегодня, 07:44
Фото: Bel.ru
Белгородка утверждает, что транспорт долго стоит без движения в одном из микрорайонов. По её словам, обращения в полицию и мэрию результата не принесли.
У нас в микрорайоне стоит подозрительный автобус с украинскими номерами. Обращались к мэру, в полицию — тишина. Уже месяц к нему никто не подходит, окна зашторены. Вызывает беспокойство.
белгородка

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 11 октября Вячеслав Гладков ответил, что поговорил с правоохранителями. С белгородкой свяжутся в соцсетях для уточнения координат и после направят на место полицию.

Ранее жители региона поделились наблюдениями с губернатором о том, что не раз видели, как прохожие фотографируют остановки общественного транспорта. Гладков порекомендовал белгородцам в этом случае сразу звонить в полицию.

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#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Автобус#Полиция#Мэрия#Украинские номера#Инна Рогова
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