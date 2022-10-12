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Гладков рассказал, почему не всем призванным белгородцам выплатили по 100 тысяч

Сегодня, 08:08
Фото: 1MI
Многие военнослужащие не успели написать заявления и отправились в другие части. Перечислять средства решили родственникам, написал губернатор на своей странице в соцсети.

Вячеслав Гладков рассказал о проблемах с заявлениями на выплаты белгородским мобилизованным. Многие военнослужащие попросту не успели их написать перед отправлением в другие части.

Всего регион перечислил резервистам 263 млн рублей. Оставшиеся заявления идентифицируют. Проблемы возникают с фамилиями и счетами. Есть и те мобилизованные, от которых заявлений нет вовсе.

Власти приняли решение, что деньги будут перечислять родственникам резервистов. Этой работой занимается областное министерство соцзащиты. 

 

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#Общество#Частичная мобилизация#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Выплаты мобилизованным#Сложности#Заявления#Наталья Корявых
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