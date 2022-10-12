Гладков рассказал, почему не всем призванным белгородцам выплатили по 100 тысяч

Вячеслав Гладков рассказал о проблемах с заявлениями на выплаты белгородским мобилизованным. Многие военнослужащие попросту не успели их написать перед отправлением в другие части.
Всего регион перечислил резервистам 263 млн рублей. Оставшиеся заявления идентифицируют. Проблемы возникают с фамилиями и счетами. Есть и те мобилизованные, от которых заявлений нет вовсе.
Власти приняли решение, что деньги будут перечислять родственникам резервистов. Этой работой занимается областное министерство соцзащиты.