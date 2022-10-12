Гладков показал, чем кормят в части мобилизованных белгородцев

Губернатор Вячеслав Гладков пообещал делиться с белгородцами фотографиями рациона мобилизованных. Дело в том, что родственники обеспокоены их питанием.
Накануне глава региона связался с одной из воинских частей, по которой возникли вопросы. Фотографии ужина военных опубликовали. По словам Гладкова, для него странно, что остаются ещё какие-то сомнения. Фото прислали в течение 10–15 минут.
«Мы тоже переживали, там не совсем красивые фотографии. С другой стороны, а почему должны какую-то красоту наводить? Давайте опубликуем то, как есть», — написал губернатор.
Тем не менее сомнения у людей всё ещё остаются. В связи с этим чиновник пообещал в течение нескольких дней публиковать фото с рационом белгородский военных, которые находятся в частях. Он также подчеркнул, что ни в одной из частей, где он был, вопросов по питанию не было.
При этом во время прямого эфира 11 октября белгородка пожаловалась губернатору на еду военнослужащих. По словам женщины, нормальная еда была только тогда, когда Гладков посещал части. После отъезда военным дали варёную пшеницу, рассказала жительница региона. Губернатор обратился в воинскую часть, откуда ему и прислали фотографии. На них запечатлели фасоль, рыбу, хлеб, солёные огурцы. Также в меню были рис и сладкое.