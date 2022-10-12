Гладков показал, чем кормят в части мобилизованных белгородцев

Тем не менее сомнения у людей всё ещё остаются. В связи с этим чиновник пообещал в течение нескольких дней публиковать фото с рационом белгородский военных, которые находятся в частях. Он также подчеркнул, что ни в одной из частей, где он был, вопросов по питанию не было.