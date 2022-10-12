Где мобилизованным белгородцам оставить домашних животных на время службы

Один из вопросов, с которым могут столкнуться мобилизованные белгородцы: где и с кем оставить своих питомцев? Самый популярный вариант — отдать на время членам семьи, друзьям, хорошим знакомым. Они могут как забрать его к себе домой, так и приходить и навещать питомца. При этом стоит заранее обговорить вопросы регулярной покупки необходимых для животных вещей, в том числе корма.