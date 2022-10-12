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Где мобилизованным белгородцам оставить домашних животных на время службы

Сегодня, 11:11
Фото: 1MI
На сайтах появляются объявления о передержке животных, услугах зоогостиниц. Помимо этого, жители региона пытаются найти временного хозяина для своих любимцев с помощью соцсетей.

Один из вопросов, с которым могут столкнуться мобилизованные белгородцы: где и с кем оставить своих питомцев? Самый популярный вариант — отдать на время членам семьи, друзьям, хорошим знакомым. Они могут как забрать его к себе домой, так и приходить и навещать питомца. При этом стоит заранее обговорить вопросы регулярной покупки необходимых для животных вещей, в том числе корма.

Однако может быть так, что обстоятельства не позволяют приютить питомцев у знакомых. В этом случае можно воспользоваться услугами передержки. На «Авито», например, по запросу «передержка животных» в Белгороде появляется более 40 объявлений.

Цены разные и стартуют от 200 рублей за услугу, в том числе можно договориться с исполнителем. При этом в некоторых случаях животных предлагают разместить в зоогостиницах.

Можно попробовать найти желающих взять на передержку питомца и в соцсетях. Один из примеров — телеграм-канал «Помощь животным мобилизованных». С его помощью жителю Валуек удалось найти нового хозяина для своего стаффорда.

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#Инна Рогова#Общество#Частичная мобилизация#Белгородская область#Домашние животные#Питомцы#Передержка#Служба
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