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ФСБ обвинила главу военной разведки Украины в организации подрыва Крымского моста

Сегодня, 07:02
Фото: mash
Российские спецслужбы установили организатора теракта на мосту. Известно, что взрывчатку везли из Одессы через другие страны, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Федеральная служба безопасности обвинила главу военной разведки Украины Кирилла Буданова в организации подрыва Крымского моста. Российские спецслужбы также выяснили, откуда привезли взрывчатку.

Расследование ФСБ и СК РФ проводили совместно. Следователи пришли к выводу, что за терактом стоят главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

Взрывчатка доставлялась из Одессы. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. Груз вывезли из порта Украины в августе и привезли в Болгарию. Следующей точкой отправки стал порт Поти в Грузии. Далее взрывчатку отправили в Армению.

С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС. Документы подменили. Получателем числится ООО «Лидер» в Москве. Далее груз пересёк российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а 6 октября его доставили в Армавир в Краснодарском крае.

7 октября документы снова изменили. Отправителем стало ульяновское ООО «ТЭК-34», а получателем — несуществующая фирма в Крыму. Тогда же взрывчатку загрузили в грузовик, зарегистрированный на гражданина РФ Юсубова Махира. Мужчина выехал в Симферополь. 8 октября в 6:03 мост был подорван.

Соучастники подготовки теракта также задержаны. Среди них пятеро граждан России, трое граждан Украины и один гражданин Армении. Известно, что контроль за передвижением груза по маршруту осуществлял сотрудник ГУР МОУ. Для координации он использовал как виртуальный анонимный номер, так и зарегистрированный на жителя Кременчуга телефон. 

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#Происшествия#Операция на Украине#Крым#Взрыв на Крымском мосту#ФСБ#Разведка Украины#Теракт#Наталья Корявых
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