ФСБ обвинила главу военной разведки Украины в организации подрыва Крымского моста

Соучастники подготовки теракта также задержаны. Среди них пятеро граждан России, трое граждан Украины и один гражданин Армении. Известно, что контроль за передвижением груза по маршруту осуществлял сотрудник ГУР МОУ. Для координации он использовал как виртуальный анонимный номер, так и зарегистрированный на жителя Кременчуга телефон.