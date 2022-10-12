ФСБ обвинила главу военной разведки Украины в организации подрыва Крымского моста

Федеральная служба безопасности обвинила главу военной разведки Украины Кирилла Буданова в организации подрыва Крымского моста. Российские спецслужбы также выяснили, откуда привезли взрывчатку.
Расследование ФСБ и СК РФ проводили совместно. Следователи пришли к выводу, что за терактом стоят главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.
Взрывчатка доставлялась из Одессы. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. Груз вывезли из порта Украины в августе и привезли в Болгарию. Следующей точкой отправки стал порт Поти в Грузии. Далее взрывчатку отправили в Армению.
С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС. Документы подменили. Получателем числится ООО «Лидер» в Москве. Далее груз пересёк российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а 6 октября его доставили в Армавир в Краснодарском крае.
7 октября документы снова изменили. Отправителем стало ульяновское ООО «ТЭК-34», а получателем — несуществующая фирма в Крыму. Тогда же взрывчатку загрузили в грузовик, зарегистрированный на гражданина РФ Юсубова Махира. Мужчина выехал в Симферополь. 8 октября в 6:03 мост был подорван.
Соучастники подготовки теракта также задержаны. Среди них пятеро граждан России, трое граждан Украины и один гражданин Армении. Известно, что контроль за передвижением груза по маршруту осуществлял сотрудник ГУР МОУ. Для координации он использовал как виртуальный анонимный номер, так и зарегистрированный на жителя Кременчуга телефон.