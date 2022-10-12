Экс-мэра Симферополя назначили первым замглавы администрации Белгорода

Первым заместителем главы администрации Белгорода назначили Валентина Демидова. Эту должность он занимает с 12 октября.
До этого первым заммэра Белгорода был Василий Голиков. Как объяснил градоначальник Антон Иванов, он продолжит работу в качестве заместителя, но временно будет руководить направлением имущественных отношений и градостроительства.
Иванов добавил, что текущая версия перестановок — не окончательная.
В моих планах дальнейшие изменения структуры администрации, поэтому текущая версия не конечная. Наша цель — настроить эффективное управление.
Антон Иванов
Валентин Демидов работает в Белгородской области с начала текущего года. В феврале его назначили советником губернатора. Он контролировал вопросы по строительству жилья для детей-сирот, объектов социально-культурного значения, спорта и образования.
В сентябре Демидов перешёл в мэрию Белгорода, где стал советником главы администрации. Сообщалось, что он на этом посту должен был контролировать ключевые проекты областного центра.
Отметим, что Валентин Демидов с 2007 по 2015 гг. был мэром крымского города Армянска. Затем по декабрь 2016 года руководил министерством экономразвития Крыма, а с марта по декабрь 2021 года был мэром Симферополя.