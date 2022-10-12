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Экс-мэра Симферополя назначили первым замглавы администрации Белгорода

Сегодня, 11:24
Фото: телеграм-канал мэрии Белгорода
Валентин Демидов работает в регионе с начала года. За это время он успел побыть советником губернатора, потом — советником мэра. Теперь же Демидов является первым заместителем главы администрации Белгорода, сообщил Антон Иванов. Эту должность ранее занимал Василий Голиков.

Первым заместителем главы администрации Белгорода назначили Валентина Демидова. Эту должность он занимает с 12 октября.

До этого первым заммэра Белгорода был Василий Голиков. Как объяснил градоначальник Антон Иванов, он продолжит работу в качестве заместителя, но временно будет руководить направлением имущественных отношений и градостроительства.

Иванов добавил, что текущая версия перестановок — не окончательная.

В моих планах дальнейшие изменения структуры администрации, поэтому текущая версия не конечная. Наша цель — настроить эффективное управление.
Антон Иванов

Валентин Демидов работает в Белгородской области с начала текущего года. В феврале его назначили советником губернатора. Он контролировал вопросы по строительству жилья для детей-сирот, объектов социально-культурного значения, спорта и образования.

В сентябре Демидов перешёл в мэрию Белгорода, где стал советником главы администрации. Сообщалось, что он на этом посту должен был контролировать ключевые проекты областного центра.

Отметим, что Валентин Демидов с 2007 по 2015 гг. был мэром крымского города Армянска. Затем по декабрь 2016 года руководил министерством экономразвития Крыма, а с марта по декабрь 2021 года был мэром Симферополя.

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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Антон Иванов#Василий Голиков#Мэрия#Перестановка#Замглавы
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