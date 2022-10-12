Экс-мэра Симферополя назначили первым замглавы администрации Белгорода

Валентин Демидов работает в регионе с начала года. За это время он успел побыть советником губернатора, потом — советником мэра. Теперь же Демидов является первым заместителем главы администрации Белгорода, сообщил Антон Иванов. Эту должность ранее занимал Василий Голиков.

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