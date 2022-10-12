Достижения Оренбургской области включили в проект ИРИ

Еще одно значимое событие произошло в 2001 году — в Оренбурге снова открылся Дом-музей имени Юрия и Валентины Гагариных, который до этого был закрыт на протяжении длительного времени. В аварийном здании провели реставрацию и превратили его в современный интерактивный музей.