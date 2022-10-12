Достижения Оренбургской области включили в проект ИРИ

В рамках работы над проектом эксперты проводят опрос среди участников фокус-групп для определения наиболее значимых событий в истории современной России. Респондентами являются граждане в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет.
Издание tagilcity.ru пишет, что за последние два десятка лет в Оренбургской области произошло немало значимых изменений, которые улучшили жизнь местного населения и повысили привлекательность региона.
Так, в 2016 году в Оренбурге открылся собственный перинатальный центр, благодаря которому жительницам региона, имеющим серьезные патологии плода, нет необходимости лететь в Москву, чтобы сделать операцию. Вся необходимая им помощь может быть оказана в Оренбурге. Центр оснащен современным оборудованием, которое позволяет выхаживать новорожденных с критически низкой массой тела — от 500 граммов. Учреждение рассчитано на сто семьдесят пациенток.
Кроме этого, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Оренбургской области провели благоустройство ста тридцати двух общественных территорий и ста восемнадцати дворов многоквартирных домов. Один из самых крупных проектов — благоустройство набережной реки Урал, первый этап которого провели в 2017 году.
Еще одно значимое событие произошло в 2001 году — в Оренбурге снова открылся Дом-музей имени Юрия и Валентины Гагариных, который до этого был закрыт на протяжении длительного времени. В аварийном здании провели реставрацию и превратили его в современный интерактивный музей.
В селе Черный Отрог Оренбургской области открыли музей первого председателя Правительства Российской Федерации Виктора Черномырдина. Также здесь работают библиотека, архив, театрально-концертный зал, студии и творческие мастерские, информационный центр.
За прошедшие два десятилетия в Оренбургской области провели ремонт в 200 школьных спортзалах. Для этого из федерального бюджета было выделено свыше 8,3 миллиона рублей, а из областного и муниципальных — пятьдесят семь миллионов рублей. Кроме этого, школы были обеспечены новыми автобусами.